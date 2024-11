Os motores voltaram a aquecer no treino livre 2 do TCR South America em Terma de Rio Hondo. Com 30 minutos no cronômetro, os pilotos tiveram a chance de dar mais algumas voltas para fazer o reconhecimento do traçado.

Mais uma vez os primeiros tempos começaram na casa de 1m50s, apenas para aquecer os pneus e já entrar no clima pouco antes da classificação.

Com cinco voltas completas, Matias Rossi já estava na liderança dos tempos, sendo o primeiro a entrar na casa de 1m49s. Ele logo foi seguido por Juan Casella, porém, na volta seguinte, foi Rodrigo Baptista que tomou a ponta.

Com 10 voltas completadas no traçado, Baptista voou e ficou com a ponta, seguido por Raphael Reis e Leonel Pernia, que fecharam o top 3.

TOP 10

1. Rodrigo Baptista

2. Raphael Reis

3. Leonel Pernia

4. Juan Casella

5. Matias Rossi

6. Galid Osman

7. Pedro Cardoso

8. Rafael Suzuki

9. Bautista Damiani

10. Juan Angel Rosso

Tempos

1. Baptista 1m49s94

2. Reis +0.309

3. Pernia +0.317

4. Casella +0.359

5. Rossi +0.391

6. Osman +0.424

7. Cardoso +0.513

8. Suzuki +0.545

9. Damiani +0.590

10. Angel Rosso +0.607

