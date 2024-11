Uma nova etapa do TCR South America Banco BRB se inicia no próximo final de semana no Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo. Pedro Cardoso, líder do campeonato, busca seguir somando pontos para aumentar a vantagem sobre seus imediatos perseguidores, antes dos descartes obrigatórios que terão que realizar para a última etapa.

A categoria visita novamente o circuito santiagueño onde correu em 2022 e 2023. Este traçado foi inaugurado oficialmente em 11 de maio de 2008. Depois, em 2012, começaram as obras de reforma, ampliação e modernização, obras que transformaram o circuito em um dos mais importantes do continente. Com 14 curvas e longas retas, a pista é uma das mais desafiadoras do calendário.

Em relação às posições do campeonato, Cardoso chega com 382 pontos, seguido pelo uruguaio Juan Manuel Casella a 23 pontos (359) e por seu compatriota Raphael Reis a 40 (342). Um pouco mais atrás se encontram os argentinos Juan Ángel Rosso a 45 e Matías Rossi a 95 pontos. Restando duas etapas para o final, ainda há 170 pontos em jogo, por isso está claro que o campeão será decidido em Rosario.

A lista de inscritos terá uma novidade com a entrada na categoria de Bautista Damiani. O argentino se juntará ao terceiro Cupra do W2 ProGP que durante a temporada foi pilotado por Guilherme Resichl e Marcio Basso. Também ocorrerá o retorno do brasileiro Rodrigo Baptista à Squadra Martino após duas etapas ausente.

A atividade em Termas de Rio Hondo será compartilhada com o TC 2000 e a Fiat Competizione. Além disso, como em todos os eventos da categoria, haverá espaço para shows e área de recreação para crianças. A primeira saída à pista dos carros será na sexta-feira à tarde, quando começará o habitual shakedown do TCR South America Banco BRB.

Lista de inscritos para a etapa:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

#99 Bautista Damiani (ARG)

Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA)

Squadra Martino – Honda

#3 Rodrigo Baptista (BRA)

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#15 Enrique Maglione (URU) *

PMO Racing – Peugeot

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#44 Leonel Pernia (ARG)

#8 Rafael Suzuki (BRA)

Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG)

Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

TBC

Squadra Martino Racing – Honda

#38 Matías Cravero (ARG)

* = Copa Trophy

