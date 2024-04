Neste final de semana Thiago Vivacqua inicia sua primeira temporada completa no TCR South America e TCR Brasil, em Interlgaos. O jovem de 27 anos apoiado estará a bordo do Toyota Corolla #07 da equipe Cobra Racing.

O piloto traz na bagagem muita experiência adquirida no Brasil e Europa. Vivacqua já competiu na Stock Car, GT Open, Euro Fórmula Open, Fórmula Renault, Fórmula 3 Brasil, Porsche Cup e DTM Trophy com vitória em quase todas as categorias.

Em 2023 o piloto disputou a etapa de Interlagos do TCR South America a convite da equipe liderada por Nonô Figueiredo. Mesmo sendo seu primeiro contato com o carro de tração dianteira do TCR, Vivacqua recebeu a bandeira quadriculada no top10.

A etapa de Interlagos do TCR South America e Brasil será endurance e o piloto do carro #07 receberá Nicolas Costa para dividir o carro nesta prova. Costa é o atual campeão da Porsche Carrera Cup e piloto oficial da Mclaren e United Autosports no Mundial de Endurance da FIA.

No total, serão quase quarenta pilotos na pista, a corrida será dividida em duas partes: a primeira terá 40 minutos e terminará com uma neutralização para entrada nos boxes dos carros para reabastecimento, reparos e troca de pilotos. Após um intervalo de 20 minutos, os carros alinharão na saída dos boxes na ordem em que terminaram a primeira parte, saindo atrás do safety car para uma relargada na volta seguinte. A partir da saída dos boxes, os 40 minutos começam a correr até a bandeira quadriculada, que marcará o término da Endurance.

As atividades de pista para o TCR South America e Brasil Banco BRB iniciam na sexta-feira com o shakedown. No sábado acontecem dois treinos livres, classificação enquanto no domingo serão disputadas as provas do endurance.

“Feliz em iniciar essa nova jornada no TCR, estou confiante que podemos fazer um bom trabalho junto com a equipe Cobra. Minha única corrida na categoria foi em Interlagos, no ano passado. Eu acredito que essa experiência e os testes realizados durante a pré-temporada vão me ajudar na adaptação ao carro tração dianteira. Também estou muito animado em receber o Nicolas para essa corrida, ele é um piloto muito talentoso e acho que juntos vamos brigar pelas primeiras colocações", avaliou Vivacqua.

As corridas serão transmitidas ao vivo, às 12h20, pelo canal Bandsports e pelo Motorsport.com.

ALONSO na ASTON até 2026 e com motor HONDA! Ele AGUENTA até 45 anos ou devia ter tentado a Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!