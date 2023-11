Com apenas três anos de existência, o TCR South America vem se consolidando como um dos campeonatos mais importantes da região. E um dos pontos que ajuda a impulsionar o crescimento da categoria é o regulamento padronizado do TCR ao redor do mundo.

Mas você sabe como é o funcionamento do TCR ao redor do mundo? Não? Então se liga neste especial que o Motorsport.com explica certinho como é a estruturação da categoria que vem ganhando destaque dentro e fora da América Latina.

O que é o TCR?

O TCR é uma sigla para “Tourism Car Racing”, ou seja, corridas de carros de turismo. O modelo utilizado atualmente foi desenvolvido em 2014 por Marcello Lotti que, por anos, gerenciava o então Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC).

Com nome de TCR International Series, a categoria foi lançada em 2015, seguindo a mesma estrutura do então WTCC, em Sepang, na Malásia. Ao final daquele ano, Stefano Comini foi coroado com o título de pilotos a bordo do SEAT León Cup Racer.

Rapidamente, o modelo TCR foi ganhando força, com o surgimento de campeonatos locais e regionais, como o TCR Asia, TCR Europe, TCR Itália e mais. Vendo a popularidade do formato, a FIA anunciou no final de 2017 a fusão do TCR co o WTCC para a criação do novo Mundial da categoria, o WTCR.

Photo by: Rafael Gagliano Raphael Reis

TCR South America e TCR Brasil

Aproveitando a popularidade do formato, o TCR South America é anunciado no começo de 2020 em meio a uma busca de expansão da categoria para novos mercados, com provas no Brasil, Argentina e Uruguai. Inicialmente, o Chile também sediaria etapas, o que ainda não ocorreu. Na época, Lotti disse que esse era um desejo da WSC devido à força das competições de turismo na área, como a Stock Car no Brasil e a Super TC2000 na Argentina.

A primeira corrida do TCR South America aconteceu no fim de junho de 2021 em Interlagos, com uma passagem por Curitiba no mês seguinte antes de sua ida para Uruguai e Argentina. A bordo do Honda Civic Type-R TCR (FK7), o espanhol Pepe Oriola foi o campeão entre os pilotos com a brasileira W2 ProGP levando a melhor entre as equipes.

Com oito etapas entre Brasil, Uruguai e Argentina, o TCR South America voltou em 2022 com uma disputa intensa entre os argentinos Fabricio Pezzini e Juan Ángel Rosso pelo título, com Pezzini levando a melhor apesar do abandono na última corrida em San Juan.

Para 2023, o TCR South America retornou com um recorde de 10 etapas entre Brasil, Uruguai e Argentina. E a apenas uma prova do fim, em Cascavel, temos novamente uma disputa entre argentinos pelo título, com apenas nove pontos separando Ignacio Montenegro (435) de Bernardo Llaver (426).

E a grande novidade da temporada é a criação do TCR Brasil. Correndo junto com o TCR South America, o primeiro ano da categoria contou com um calendário de seis provas em cinco finais de semana, concluindo a disputa junto com o South America em Cascavel. Neste momento, Raphael Reis é o líder com 252 pontos, contra 223 de Montenegro e 211 de Galid Osman.

Photo by: Divulgacao TCR World Tour e TCR South America

TCR a nível mundial: World Ranking, World Tour e Finals

Devido ao crescimento do modelo TCR ao redor do mundo, a WSC passou a adotar um novo modelo para definir o campeão mundial da classe. Em 2023, foi introduzido o TCR World Tour no lugar do WTCR.

Esse formato consiste na seleção de nove eventos de campeonatos de TCR ao redor do mundo para a formação de uma disputa própria. Para este ano, o World Tour desembarcou na América do Sul para duas etapas correndo junto com o grid do TCR South America.

Ao final destas nove etapas, os 15 melhores colocados se classificam para o TCR World Finals, que vai determinar o campeão mundial de TCR do ano. A etapa decisiva será realizada em Portimão no começo de 2024.

Além destes 15 pilotos, outros 45 serão classificados para o TCR World Finals. Estes são selecionados com base na classificação do TCR World Ranking, outra novidade introduzida em 2023. Essa classificação faz o rankeamento de todos os pilotos e todos os campeonatos de TCR pelo mundo, com coeficientes determinados pelo nível de competitividade dos certames.

Neste momento, o TCR South America tem dois representantes entre os 15 melhores colocados do mundo todo: vice-líder, Bernardo Llaver é o 13º colocado, enquanto o líder Ignacio Montenegro é o 15º.

Verstappen tem EXIBIÇÃO DE GALA em SP; Alonso X Pérez em pega INSANO e Mercedes "MISERÁVEL"

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #255 – Qual a nota do GP de São Paulo de 2023, em Interlagos?