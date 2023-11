Próximo do final de seu terceiro ano, o TCR South America vem consolidando seu papel como um dos campeonatos mais importantes da região. E esse crescimento da categoria ajuda de quebra as montadoras envolvidas com o campeonato, criando uma importante plataforma de divulgação.

A criação de um regulamento unificado para todos os campeonatos ao redor do mundo é um dos grandes trunfos do TCR, incentivando a participação das montadoras e facilitando sua presença nos campeonatos nas mais diversas regiões, mesmo sem o envolvimento direto das marcas com programas oficiais.

Esse exemplo é bem claro no TCR South America, que conta no grid com carros de duas marcas com nenhuma presença no mercado brasileiro: Lynk & Co e Cupra.

Presentes na categoria desde o início, são duas marcas que já atingiram um bom sucesso no TCR South America, com a Lynk & Co inclusive levando o título de pilotos em 2022 com o argentino Fabricio Pezzini.

Mesmo sendo essencialmente desconhecidas do público sul-americano, aos poucos elas vêm obtendo reconhecimento através do esporte a motor graças à plataforma do TCR South America e o modelo do TCR, que permite a compra direta dos carros pelas equipes.

Na temporada de 2023 do TCR South America, oito montadoras marcaram presença no grid da categoria. São elas:

Lynk & Co: Modelo 03 TCR

Audi: Modelo RS3 LMS TCR (2017)

Toyota: Modelo Corolla GRS TCR

Peugeot: Modelo 308 TCR

Honda: Modelos Civic Type-R TCR (FK7) e Civic Type-R TCR (FL5)

Cupra: Modelo León Competición TCR

Hyundai: Modelo Elantra N TCR

Alfa Romeo: Modelo Giulietta Veloce TCR

Nos anos anteriores, a Honda e a Hyundai alinharam também outros modelos no grid do TCR South America, sendo eles o Civic Type-R TCR (FK2) e o i30 N TCR, respectivamente.

Para que um carro possa disputar os diversos campeonatos de TCR ao redor do mundo, ele precisa primeiro passar por uma homologação distribuída pela FIA e a World Sporting Consulting (WSC), organizadora do TCR.

Nas regras atuais, são permitidos modelos do Segmento C, Hatchback ou Sedan, que utilizam câmbio sequencial de seis marchas, possuem tração dianteira e um motor turbo de 2L (máximo) com potência aproximada de 350cv.

Enquanto na América do Sul temos o envolvimento de oito montadoras, há diversas outras que competem ao redor do mundo, como a Fiat (Tipo TCR), Opel (Astra TCR), Kia (Cee’d TCR), Renault (Mégane R.S. TCR), Subaru (WRX STI TCR) e mais). Para que uma destas ou outras entrem no grid do TCR South America, basta uma equipe ter interesse em adquirir os carros.

Algumas outras montadoras já integraram o grid do TCR de forma não-oficial, como Citroën (C3 Max TCT), Ford (Focus TCR), Mazda (3 TCR) e Mercedes (A45 AMG TCR), visando desenvolver projetos para uma entrada oficial no futuro.

Prêmio Modelo TCR do Ano

A partir de 2017, a WSC introduziu uma premiação chamada “Modelo TCR do Ano”, que premia o modelo de carro de maior sucesso nos campeonatos naquele ano.

Para chegar à esta decisão, foi criado um sistema de pontos que leva em conta todos os carros que competem em todos os campeonatos de TCR pelo mundo, com diferentes coeficientes de acordo com o nível de competitividade das categorias.

Com três vitórias em seis anos, a Audi é a recordista do TCR do ano, vencendo em 2018, 2021 e 2022 com o Audi RS 3 LMS TCR, sendo o primeiro pelo modelo 2017 e os outros dois pelo 2021.

A Honda possui duas vitórias, em 2019 e 2020 com o Honda Civic Type R TCR (FK8), enquanto o título inaugural ficou com a SEAT em 2017 com o León TCR.

