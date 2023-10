O TCR South America Banco BRB continua a render frutos para os pilotos da região no TCR WORLD RANKING. Após os resultados da última etapa da categoria sul-americana e do TCR Brasil no Velocitta, os argentinos Bernardo Llaver e Ignacio Montenegro se aproximaram do top dez do ranking mundial.

Com 19 resultados dos 20 possíveis, Llaver conseguiu subir para o 11º lugar na classificação geral. O argentino da equipe Toyota Team Argentina terá a oportunidade de adicionar os pontos da primeira corrida de Cascavel para atingir o limite de competições permitido pelo regulamento do TCR WORLD RANKING.

Já na segunda corrida do fim de semana, ele descartará sua estreia no conceito TCR, que foi na etapa Endurance de Termas de Río Hondo em 2022, compartilhando o CUPRA #77 com o brasileiro Raphael Reis.

Por sua vez, Montenegro continua a subir e agora ocupa o 13º lugar. O líder do campeonato sul-americano conseguiu subir mais quatro posições pelos resultados no Velocitta. Outros que subiram nesta quarta-feira foram o argentino Juan Ángel Rosso, que agora está em 26º, e o brasileiro Raphael Reis, que subiu para o 28º.

O grande avanço no top 50 foi do brasileiro Galid Osman. O piloto do CUPRA #28 da W2 Pro GP subiu para o 36º lugar, avançando 46 posições. Na classificação geral, Marcos Regadas foi o destaque nas subidas do ranking. Com pouca participação no TCR, o brasileiro da PMO Motorsport subiu 275 posições para chegar ao 357º lugar no TCR WORLD RANKING.

Os sul-americanos que competem em tempo integral no TCR WORLD TOUR continuam no top dez. O uruguaio Santiago Urrutia está em 7º lugar e o argentino Néstor Girolami está em 8º. Ambos terão sua próxima participação junto ao TCR Australia de 3 a 5 de novembro no Sydney Motorsport Park.

A próxima etapa do TCR South America Banco BRB será o encerramento do campeonato no fim de semana de 2 e 3 de dezembro em Cascavel.

Classificação dos pilotos do TCR South America e do TCR Brasil:

11º Bernardo Llaver (ARG)

13º Ignacio Montenegro (ARG)

26º Juan Ángel Rosso (ARG)

28º Raphael Reis (BRA)

31º Juan Manuel Casella (URU)

36º Galid Osman (BRA)

52º Rafael Suzuki (BRA)

68º José Manuel Sapag (ARG)

86º Pedro Cardoso (BRA)

94º Fabián Yannantuoni (ARG)

120º Diego Nunes (BRA)

180º Adalberto Baptista (BRA)

209º Fabio Casagrande (BRA)

223º Guilherme Reischl (BRA)

237º Enrique Maglione (URU)

357º Marcos Regadas (BRA)

497º Felipe Papazissis (BRA)

