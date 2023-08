TCR: Teste positivo para Ignacio Montenegro na Itália

Piloto argentino e atual líder do TCR South America, Ignacio Montenegro recebeu um convite da equipe JAS Motorsport para uma oportunidade especial.

O jovem piloto da Squadra Martino teve a chance de colaborar com a equipe JAS Motorsport por dois dias no circuito de Cremona, na Itália, com extensão de 3.702 metros.

Inicialmente, ele foi para a pista ao volante de um Honda Acura NSX GT3 e, posteriormente, assumiu o volante do novo Honda Civic FL5 Type R TCR. Montenegro se adaptou rapidamente a ambos os modelos de veículos, alcançando tempos de volta impressionantes.

Ao longo da experiência, ele contou com a orientação de técnicos e engenheiros da equipe responsável pelo desenvolvimento dos veículos da marca em todo o mundo. O piloto argentino Néstor "Bebu" Girolami, atual participante do TCR World Tour, também prestou assistência.

Finalmente, foi confirmado que uma nova sessão de testes está agendada para os próximos meses. Além disso, esforços colaborativos entre os executivos da empresa e Montenegro estão em andamento, com foco em um projeto para as temporadas 2024 e 2025.

Ao falar sobre a experiência, Ignacio Montenegro afirmou: "Estou realmente grato à JAS Motorsport e ao 'Bebu' (Girolami) por este convite. Foram dois dias muito intensos de trabalho e reuniões que prometem perspectivas promissoras para o futuro."

Mads Fischer, JAS Motorsport TCR Project Leader, adicinou: “Ignacio é claramente um dos jovens talentos mais naturais do TCR em qualquer lugar do mundo no momento e fez um ótimo trabalho em Cremona tanto no NSX GT3 Evo 22 quanto no Civic Type R TCR FL5. Estamos satisfeitos por ele estar construindo uma reputação muito forte como parte da família JAS e esperamos trabalhar ainda mais de perto com ele nos próximos anos”.

