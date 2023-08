Às vésperas da aterrissagem do TCR World Tour na América do Sul, com as corridas em El Pinar (Uruguai) e San Luis (Argentina) neste mês válidas pelo TCR South America, o TCR Brasil Banco BRB anuncia o ganhador do teste pela categoria no fim deste ano.

O kartista Mayke Naderer foi contemplado por sua participação na Copa Brasil de Kart, evento realizado recentemente no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).

Natural de Santa Catarina, o piloto de 17 anos de idade foi quarto colocado na categoria Graduados na competição nacional. Como foi o mais bem classificado na faixa etária dos competidores habilitados ao teste pelo TCR Brasil Banco BRB como prêmio, terá o direito de acelerar um carro da categoria ainda em 2023.

Articulado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e pela organização do campeonato, a iniciativa de premiar um kartista com a experiência nos carros de turismo homologado para o conceito de competição mais difundido no mundo foi anunciado antes do lançamento do TCR Brasil Banco BRB, cuja temporada inaugural foi aberta em Interlagos no último mês de junho.

“Após uma pausa de três anos, retomei ao kartismo", disse Naderer. "Interrompi minha carreira nas pistas aos 14 anos devido à pandemia. Agora, aos 17, retornei com força total no circuito light em São Paulo, conquistando frequentemente posições no pódio".

"Dediquei-me intensamente para participar da Copa do Brasil, onde me destaquei ficando em 4º lugar na categoria Graduados. Nunca imaginei que seria agraciado com o prêmio TCR, que irá me oferecer a oportunidade de correr pela primeira vez em um autódromo, pilotando um carro TCR".

"Estou imensamente grato e animado por essa experiência, que certamente será inesquecível. Agradeço de coração à equipe TCR e à CBA por tornar isso possível".

A categoria depois correu em Rivera. O brasiliense Raphael Reis, que também corre com as cores do BRB em 2023 é o líder do campeonato com o CUPRA #77 preparado pela equipe W2 Pro GP.

A próxima etapa do TCR Brasil Banco BRB acontece no Velopark, nos dias 23 e 24 de setembro.

