Enquanto Esteban Guerrieri levou a vitória geral na primeira corrida do TCR World Tour em Interlagos, Rafael Suzuki levou a melhor entre os pilotos do grid do TCR South America, terminando na décima posição. E o brasileiro acredita que o pessoal do sul-americano está pronto para bater de frente com os principais nomes do Mundial.

Com os grids dividindo a pista para uma mesma corrida, os resultados são separados de acordo com os campeonatos que cada um disputa. Com isso, Suzuki levou a melhor não somente no TCR South America, como também no TCR Brasil, que realiza neste fim de semana a penúltima etapa da temporada 2024.

Em coletiva após o fim da corrida, o brasileiro, que faz jornada dupla em 2024 com o TCR South America e a Stock Car, analisou sua vitória em relação à performance dos pilotos do Mundial, que ocuparam quase que a totalidade do top 10 entre 28 carros que largaram.

“Foi a corrida que eu tinha que fazer, que a equipe queria que eu fizesse, somando pontos para o campeonato. É claro que eu gostaria de disputar um pouco mais com o pessoal do World Tour, mas eles estão em um nível muito alto”.

“Mas deu para disputar pontos com eles ali, trazendo pontos para casa e, também, a vitória no TCR South America. Mas confesso que é pouco estranho ganhar uma corrida chegando em décimo”.

Para a segunda corrida, que será realizada na tarde deste domingo, inverte-se o top 10 da classificação de ontem e, com isso, ele larga da terceira posição, sendo o melhor colocado entre os pilotos do TCR South America.

Após uma boa performance pela manhã, Suzuki mira alto para a segunda corrida do fim de semana.

“Largando em terceiro, espero que o ritmo é bom, espero que possa ficar um pouco mais à frente na classificação geral. Eu sei que eles estão disputando o campeonato, e que virão com tudo, mas acho que temos as nossas chances”.

Motorsport Business #7 – SLAVIERO: TCR se tornou GRANDE SOLUÇÃO para FABRICANTES, EQUIPES e PILOTOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!