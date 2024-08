El Pinar tem seu pole position! O tempo mais rápido do TCR Wolrd Tour foi feito pelo francês Yann Ehrlacher. Já no TCR South America, o brasileiro Pedro Cardoso é o dono da pole para as provas que acontecem neste domingo no Uruguai.

Q1

Na primeira parte da sessão, os pilotos tiveram 18 minutos para conseguir seu melhor tempo. Restando 11 minutos para o fim, uma bandeira vermelha foi acionado. Na volta da sessão, Rodrigo Baptista acabou saindo da pista, mas o Q1 continuou seu curso normalmente.

O mesmo aconteceu com o italiano Marco Butti, que precisou ir para os boxes trocar os pneus. Restando 2 minutos para o fim, Vivacqua bateu forte na barreira de pneus encerrando a sessão para ele e causando outra bandeira vermelha.

Depois de duas bandeiras vermelhas, Qing Hua Ma foi o mais rápido geral, no TCR South America, a marca ficou com Juan Angel Rosso.

Q2

Os 12 melhores avançaram para o Q2. Diferentemente da primeira parte da sessão, a segunda parte da classificação passou sem nenhum incidente. Ao fim dos oito minutos, Yann Ehrlacher foi o mais rápido no World Tour enquanto no TCR South America, Pedro Cardoso ficou com a marca.

Os 12 mais rápidos

1 - Yann Ehrlacher

2 - Mikel Azcona

3 - Norbert Michelisz

4 - Nestor Girolami

5 - Thed Bjork

6 - Santiago Urrutia

7 - Esteban Guerrieri

8 - John Filippi

9 - Pedro Cardoso

10 - Qing Hua Ma

11 - Matias Rossi

12 - Juan Angel Rosso

Grid de largada

1 - Yann Ehrlacher

2 - Mikel Azcona

3 - Norbert Michelisz

4 - Nestor Girolami

5 - Thed Bjork

6 - Santiago Urrutia

7 - Esteban Guerrieri

8 - John Filippi

9 - Pedro Cardoso

10 - Qing Hua Ma

11 - Matias Rossi

12 - Juan Angel Rosso

13 - Marco Butti

14 - Norberto Fontana

15 - Juan Manuel Casella

16 - Rodrigo Baptista

17 - Rafael Suzuki

18 - Dusan Borkovic

19 - Raphael Reis

20 - Galid Osman

21 - Fabio Casagrande

22 - Carlos Silva

23 - Thiago Vivacqua

24 - Guilherme Reischl

25 - Enrique Maglione

