A primeira corrida de Endurance da temporada 2023 do TCR South America Banco BRB acontece neste fim de semana no Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo, em Santiago del Estero.

O evento contará com mais de 40 competidores, entre os quais se destacam o retorno do primeiro vice-campeão da categoria, o brasileiro Rodrigo Baptista, correndo em dupla com seu tio Adalberto, e o experiente argentino Ernesto “Tito” Bessone, parceiro de Guilherme Reischl. Estarão presentes também competidores de destaque na região sul-americana, como os argentinos Jorge Barrio e Matías Milla e o brasileiro Felipe Lapenna.

Uma das novidades para este fim de semana será a parceria entre o atual campeão da categoria, Fabricio Pezzini, com Fabian Yannantuoni a bordo de um dos carros da Paladini Racing Team. Após a última etapa em Rosario, o argentino decidiu deixar a PMO Motorsport.

Esta será a segunda visita do TCR South America Banco BRB ao autódromo que recebe a etapa argentina da MotoGP. No ano passado Termas de Rio Hondo recebeu outra etapa de Endurance, uma movimentada corrida que teve como vencedora a dupla formada pelo brasileiro Fabio Casagrande com o argentino Esteban Guerrieri.

O Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo foi inaugurado oficialmente em 11 de maio de 2008. No ano 2012 começaram as obras de ampliação e modernização do circuito, que é um dos mais modernos palcos do esporte a motor na América do Sul. A pista conta com 14 curvas e longas retas, proporcionando todos os ingredientes para uma corrida memorável.

Além da programação oficial da etapa 3 do TCR South America Banco BRB, o evento será compartilhado com a Fiat Competizione e haverá ainda um desfile de carros clássicos pertencentes ao acerto do Museu do Automóvel Termas de Rio Hondo.

As atividades de pista começam na sexta-feira, com dois shakedowns dos quais participarão os titulares e os convidados.



Cronograma



Sexta-feira, 28 de abril

17:00 – 17:20 – Shakedown para convidados e estreantes

17:30 – 17:50 – Shakedown livre



Sábado, 29 de abril

09:00 – 09:30 – Treino livre 1

11:30 – 12:00 – Treino livre 2

15:05 – 15:20 – Quali pilotos convidados

15:30 – 15:45 – Quali pilotos titulares



Domingo, 30 de abril

11:25 – Corrida Endurance (60 minutos +1 volta)



Horários de TV



Sábado, 29 de abril

15:00 – 16:00 – Quali (Argentina: TyC Sports 2 e Região: TCR TV)



Domingo, 30 de abril

11:00 – 13:00 – Corrida Endurance (Argentina: TyC Sports, Brasil: ESPN4 e Star+, Região: TCR TV)



LISTA DE INSCRITOS



W2 Pro GP – CUPRA León Competición TCR

#77 – Raphael Reis (BRA)/Jorge Barrio (ARG)

#28 – Galid Osman (BRA)/Felipe Lapenna (BRA)



Cobra Racing Team – Toyota Corolla GRS TCR

#70 – Diego Nunes (BRA)/(A Definir)

#10 – Adalberto Baptista (BRA)/Rodrigo Baptista (BRA)



Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR

#34 – Fabio Casagrande (BRA)/Franco Coscia (ARG)

#23 – Ignacio Montenegro (ARG)/Lucas Colombo Russell (ARG)

#15 – Enrique Maglione (URU)/Rodrigo Aramendia (URU)

#60 – Juan Manuel Casella (URU)/Matías Milla (ARG)



PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR

#20 – Pablo Otero (ARG)/ (A Definir)

#24 – Frederick Balbi (URU)/ (A Definir)

#8 – Rafael Suzuki (BRA)/Matías Signorelli (ARG)



Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

#69 - Gonzalo Alterio (ARG)/ (A Definir)

# - Michell Bonnin(URU)/ (A Definir)



PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR

#7 – Juan Pablo Bessone (ARG)/Ever Franetovich (ARG)

#55 – Diego Gutierrez (ARG)/Gustavo Fernigrini (ARG)

# – Damian Fineschi (ARG)/Facundo Marques (ARG)

#37 – Guilherme Reischl (BRA)/Ernesto Bessone (ARG)



Toyota Team Argentina – Toyota Corolla GRS TCR

#17 – Bernardo Llaver (ARG)/Gastón Iansa (ARG)

#33 – Manuel Sapag (ARG)/Marcelo Ciarrocchi (ARG)



Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra N TCR

#43 – Pedro Cardoso (BRA)/ (A Definir)



Paladini Racing – Toyota Corolla GRS TCR

#2 – Juan Ángel Rosso (ARG)/Luciano Farroni (ARG)

#5 – Fabián Yannantuoni (ARG)/Fabricio Pezzini (ARG)

