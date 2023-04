Montenegro e Casella seguem avançando no TCR WORLD RANKING

O TCR World Ranking continua mostrando semana a semana o amplo crescimento dos pilotos do TCR South America Banco BRB.

Com a atualização de ontem, o argentino Ignacio Montenegro e o uruguaio Juan Manuel Casella subiram 52 e 43 posições, respectivamente, para a 104ª e 75ª posições. Esses avanços foram devidos aos grandes resultados que ambos alcançaram nas corridas do último fim de semana na segunda etapa que foi disputada em Rosário.

Outro que avançou foi o argentino Fabricio Pezzini que agora é 8º, graças ao 4º na primeira corrida no Autódromo Ciudad de Rosario. Por seu lado, o brasileiro Raphael Reis subiu mais três lugares para chegar ao 27º, o argentino Juan Ángel Rosso avançou 14 posições para chegar ao 29º e o compatriota José Manuel Sapag ultrapassou três rivais para chegar ao 30º.

Por enquanto, esses pilotos do TCR South America Banco BRB estão entre os 45 que se classificarão para a TCR World Final, junto com os 15 melhores do TCR World Tour. Continuando com os da região, a eles se juntariam hoje os argentinos Franco e Nestor Girolami, 2º e 23º, respectivamente, e o uruguaio Santiago Urrutia, 17º.

Rosario foi uma grande aliada de todos os pilotos do TCR South America Banco BRB para somar no TCR World Ranking. É por isso que das cinco subidas máximas da semana, quatro são da categoria. O brasileiro Pedro Cardoso subiu 177 lugares para chegar ao 418º, o argentino Fabian Yannantuoni 175 para ser o 434º, Diego Nunes 89 para ser o 520º e Gonzalo Alterio 79 para subir para o 487º.

Vale lembrar que todas as quartas-feiras é atualizado o TCR World Ranking com todos os resultados do TCR no mundo. Na próxima semana haverá novidades com a primeira data do TCR Itália em Imola onde participará Franco Girolami.

