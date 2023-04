TCR South America: Confira campeonato após etapa de Rosário

Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America competiu neste fim de semana em Rosário e após a rodada dupla, a situação do campeonato começou a se desenhar. Ignacio Montenegro venceu as duas corridas e se firmou na liderança. Na categoria Trophy, Fabio Casagrande é o dono da liderança.

Com duas corridas emocionantes e vencidas pelo representante da Squadra Martino, de apenas 18 anos, Montenegro vem mostrando toda sua força e dando indícios que é o favorito para levar a taça de campeão neste ano. É o líder com 155 pontos, Bernardo Llaver vem em segundo com 113 e Juan Manuel Casella fecha o top 3 com 95 pontos.

Já na Copa Trophy, Casagrande foi o dono da pole e voltou para casa com duas vitórias para casa. O dono do P1 tem 151 pontos, enquanto o vice-líder, Adalberto Baptista, soma 125 e o terceiro colocado, Diego Gutierrez tem 104.

CAMPEONATO GERAL

PILOTO PONTOS Ignacio Montenegro 155 Bernardo Llaver 113 Juan Manuel Casella 95 Galid Osman 82 Raphael Reis 81 Fabricio Pezzini 74 Rafael Suzuki 69 Manuel Sapag 68 Walter Hernández 53 Juan Ángel Rosso 52 Fabián Yannatuoni 30 Pedro Cardoso 25 Fabio Casagrande 22 Frederik Balbi 18 Adalberto Baptista 17 Pablo Otero 13 Guilherme Reischl 12 Enrique Maglione 10 Diego Nunes 9 Gonzalo Alterio 9 Diego Gutierrez 9 Juan Pablo Bessone 5

COPA TROPHY

PILOTO PONTOS Fabio Casagrande 151 Adalberto Baptista 125 Diego Gutierrez 104 Enrique Maglione 89 Pablo Otero 72 Guilherme Reischl 60

