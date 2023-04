Após duas etapas na temporada 2023 do TCR South America Banco BRB, é chegada a vez do primeiro encontro do Endurance, as provas longas, do campeonato continental. No moderno circuito de Termas de Río Hondo, cidade termal na província de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina, Raphael Reis terá o primeiro desafio de longa duração do ano a bordo do CUPRA TCR preparado pela W2 ProGP.

Para a etapa, o brasiliense apoiado pelo banco BRB terá um parceiro de respeito no carro #77: o jovem argentino Jorge Barrio, de 18 anos. Ele estreou na categoria no ano passado, como um dos pilotos escolhidos pela Toyota para desenvolver seu modelo Corolla para os campeonatos TCR ao redor do mundo. E impressionou: em cinco corridas disputadas foram duas vitórias, três pódios, uma pole e duas melhores voltas.

Raphael Reis e Jorge Barrio dividirão o comando do CUPRA TCR #77 a partir de sexta-feira, com os primeiros treinos livres em Termas de Río Hondo. Para o brasiliense, a experiência do jovem argentino nas pistas de seu próprio país pode ser um trunfo para a dupla nas provas longas ao longo da temporada 2023.

Reis disse: "Confiante para essa etapa de Endurance, diferente da última etapa, Termas é um circuito que já corri com o carro do TCR e acho que estaremos rápidos. Venho com um companheiro jovem e muito talentoso, que conhece o carro e está acostumado com as pistas da Argentina. Então tenho certeza que vamos brigar por um ótimo resultado. Será muito importante ter um bom ritmo dos dois pilotos e também administrar o desgaste dos pneus na corrida."

E a pista é uma das melhores da América do Sul, na segunda visita do TCR South America Banco BRB. O Autódromo Internacional Termas de Río Hondo foi inaugurado em 11 de maio de 2008. Quatro anos depois, começaram as obras de reforma, ampliação e modernização do circuito para receber o Mundial de Motovelocidade e que o transformaram em um dos mais importantes da região. Com 14 curvas e longas retas, a pista tem todos os ingredientes para receber mais uma grande corrida.

A primeira etapa de Endurance do TCR South America terá atividades de pista já na sexta-feira. A categoria volta a acelerar no sábado com mais duas sessões de treinos livres e o treino classificatório que define o grid de largada da corrida de domingo. As corridas do TCR tem transmissão dos canais ESPN e Star+ para o território brasileiro.

Cronograma – TCR South America Banco BRB - Etapa 3 – Termas de Río Hondo

Sexta-feira, 28 de abril:

17:00 – Shakedown de convidados e estreantes

17:30 – Shakedown livre

Sábado, 29 de abril:

09:00 – Treino livre 1

11:30 – Treino livre 2

15:05 – Classificação de convidados

15:30 – Classificação de titulares

Domingo, 30 de abril:

11:25 - Corrida Endurance (60 minutos + 1 volta)

