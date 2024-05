Na tarde deste sábado, foi realizada a primeira corrida da etapa do TCR Brasil em Cascavel, no sudoeste do Paraná. E quem venceu foi Galid Osman, que triunfou a bordo do Cupra preparado pela equipe W2 Pro GP.

A segunda posição ficou com outro ex-piloto da Stock Car, o argentino Matías Rossi, da Toyota Team Argentina. Quem completou o top 3 no Autódromo Zilmar Beux foi o brasileiro Pedro Cardoso, com o Peugeot da equipe PMO.

O quarto lugar foi do uruguaio Juan Casella, com o Hyundai da Squadra Martino. Quem 'fechou' as cinco primeiras colocações no interior paranaense foi o brasileiro Raphael Reis, com o Cupra da escuderia W2 Pro GP.

Também equipado com o Hyundai da Squadra Martino, o brasileiro Rodrigo 'Digo' Baptista cruzou a linha de chegada da prova 1 em sexto, à frente do compatriota Marcos Regadas, a bordo do Peugeot da equipe PMO.

O carioca Thiago Vivaqua foi oitavo com o Toyota da Cobra Racing, superando Fabián Yannantuoni, argentino equipado com o Corolla da Paladini. Quem completou o top 10 foi o uruguaio Enrique Maglione, com o Hyundai da Squadra Martino. O brasileiro Guilherme Reischl, com o Cupra da W2, chegou em 11º.

