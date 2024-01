O brasileiro Lucas Fecury disputa neste final de semana a segunda etapa da temporada 2024 da Castrol Toyota Fórmula Regional Oceania (CTFROC), marcada para o Circuito Chris Amon, localizado em Manfield, na Nova Zelândia. O piloto da equipe MTEC Competições espera ter um desempenho positivo como o demonstrado nos treinos e na classificação da primeira etapa, disputada em Taupo, na semana passada.

O piloto esteve entre os dez melhores nos treinos livres, realizados tanto com pista seca quanto com asfalto molhado, e garantiu a oitava posição no grid de largada. Na primeira corrida, mesmo sofrendo com a falta de ritmo e o desgaste dos pneus, Fecury garantiu a nona posição. Já no domingo, um incidente na corrida 2 influenciou no resultado também da terceira disputa do final de semana.

“O final de semana começou muito bom. No primeiro dia a gente marcou o sexto tempo no primeiro treino livre e as coisas pareciam boas. O segundo dia também foi positivo. Começou a chover, então a gente foi para outro lado no acerto do carro, que funcionou bem. O terceiro dia, na classificação, marquei o oitavo tempo, e terminei a primeira corrida em nono. Tive problemas com o ritmo e o desgaste dos pneus foi grande, então vamos estudar isso para essa próxima etapa”, disse Fecury.

Na Castrol Toyota Fórmula Regional Oceania, todos competidores utilizam o mesmo chassi Tattus (FT-60) e motor (Toyota, com 285 cavalos de potência). A categoria é bastante competitiva, pois funciona como uma sólida pré-temporada para dezenas de pilotos de todo mundo como preparativo para os principais campeonatos dos EUA e Europa, que tem início a partir de março, como a USF 2000, onde o brasileiro correrá em 2024.

“No domingo, na corrida 2, tive um incidente com meu companheiro de equipe e abandonei. Já na corrida 3, o carro não estava totalmente pronto e corri do jeito que foi possível, mas agora estamos focados para buscar um bom resultado”, completou o piloto, que está em sua segunda temporada na Fórmula Regional Oceania.

Para este final de semana, serão realizadas mais três corridas em Manfield, traçado que tem 3.030 metros, entre o sábado e o domingo. Antes disso, na quinta e na sexta-feira, ocorrem os treinos livres.

