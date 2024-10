Keanu Reeves participará de corrida em Indianápolis

Keanu Reeves decidiu se aventurar mais uma vez nas pistas de Indianápolis! Dessa vez, ele guiará um Toyota GR86 na Toyota GR Cup, no entanto, não é a sua primeira vez disputando corridas de alta velocidade.

Na verdade, o ator já correu em Long Beach em 2009 e 2010, inclusive venceu o primeiro ano. Reeves é figurinha marcada em diversas etapas de Fórmula 1 e MotoGP, além de ser um colecionador de motos e carros.

A competição contará com 34 participantes, entre eles, quatro são estreantes. Segundo a Road and Track, o youtuber Cody Jones, do canal Dude Perfect, também participará da corrida.

