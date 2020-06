Copa Truck anuncia retorno às pistas no próximo fim de semana em Cascavel

A Copa Truck marcará o retorno do automobilismo brasileiro às pistas pela primeira vez após o período de mais de três meses sem competições e com quarentenas na maioria das cidades do Brasil.

A categoria promete seguir um protocolo rígido de segurança e de conduta, firmado com a Prefeitura de Cascavel, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde. A categoria de caminhões disputará sua primeira Copa neste fim de semana com formato especial para o ‘novo normal’: portões fechados, sem a presença de público, profissionais restritos às atividades necessárias e a realização de duas etapas que revelarão os três primeiros classificados para a Grande Final.

“A Copa Truck trabalhou muito para conseguir elaborar e cumprir um Protocolo de Conduta e segurança devido ao Covid-19, e assim poder garantir o retorno dos profissionais às pistas de uma forma consciente e segura, e ao mesmo tempo levar ao público, que estará em casa, duas corridas emocionantes através da transmissão pela TV e das redes sociais”, disse comentou Vanda Camacho, diretora geral da Mais Brasil, promotora da competição.

“Esta será nossa mensagem: fique em casa seguro, respeite os decretos municipais, que estaremos também em um ambiente protegido fazendo grandes corridas para vocês.”

Dentre os itens dos protocolos de conduta está a obrigatoriedade da apresentação do exame com resultado negativo para Covid-19 por parte de todos os profissionais envolvidos; os profissionais vindos de fora (pilotos e equipes) deverão apresentar o exame antes de partirem para Cascavel. Já os profissionais contratados localmente também terão de fazer o teste para entrada no local.

As equipes serão distribuídas pelos 11 mil metros quadrados da área de box, garantindo assim um grande distanciamento social. Todos utilizarão obrigatoriamente máscaras e viseira de acetato. Não haverá nenhuma aglomeração nas dependências do autódromo. Todas as reuniões, inclusive entre pilotos e direção de provas, serão por meio de videoconferências. Todas as áreas serão desinfetadas no início e final do dia.

"Conscientes da gravidade da pandemia, bem como das consequências na taxa de desemprego no país, o nosso esporte está retomando cuidadosamente suas atividades em estrito acordo com as autoridades. Neste momento tão difícil, queremos dar o exemplo de uma retomada segura", finaliza Vanda.

