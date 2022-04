Copa Truck: Iveco Usual Racing busca liderança na classe PRO em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana a equipe Iveco Usual Racing encara o desafio da terceira etapa da Copa Truck, em Interlagos. A equipe de Laranjal Paulista (SP) lidera na Super Truck com Raphael Abbate e ocupa o quarto lugar da categoria PRO, com Felipe Giaffone.

A Iveco Usual Racing acumula seis pódios em duas etapas, dois com Giaffone, três com Abbate e um com Djalma Pivetta.

Giaffone ocupa o quarto lugar na classificação geral, 14 pontos atrás do líder Wellington Cirino. O multicampeão dos caminhões já venceu na capital paulista e espera um bom rendimento do truck #4 para buscar a primeira vitória na temporada.

Djalma Pivetta é o nono colocado na Super Truck e chega em Interlagos em busca do segundo pódio na temporada.

Raphael Abbate lidera na Super Truck e além de vencer duas das quatro provas disputadas até agora, foi ao pódio em todas as corridas da temporada. O piloto de São Paulo espera repetir os bons resultados em casa e ampliar a liderança da competição.

A programação da etapa prevê dois treinos livres na sexta-feira, um treino livre e classificatório no sábado e duas corridas no domingo.

“Interlagos é sempre uma corrida especial, local onde temos o maior número de pessoas importantes envolvidas, amigos, família e patrocinadores”, disse Giaffone. “Muito animado para a etapa, fizemos algumas alterações no caminhão para tentar melhorar o desempenho em relação a última corrida e vamos com tudo para fazer uma boa corrida em São Paulo”

“Sem dúvida, Interlagos é um dos palcos mais especiais do automobilismo, eu estou animado para buscar meu segundo pódio no ano e desenvolver ainda mais o nosso truck Iveco”, comentou Pivetta.

“Tudo é novidade para mim, estou feliz e até surpreendido com a minha estreia em Santa Cruz, onde venci duas corridas, não podia imaginar uma estreia melhor”, disse Abbate. “Interlagos é uma etapa especial, comecei a correr nos carros aqui no traçado paulista. A equipe continuou desenvolvendo o caminhão para nosso ritmo ser ainda melhor. Espero fazer um bom trabalho para brigar novamente por pódios e vitórias e seguir na disputa do campeonato.”