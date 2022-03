Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS) recebeu neste domingo a segunda etapa da Copa Truck 2022. Enquanto no sábado o clima favoreceu as disputas com pista seca e asfalto marcando 49ºC, a garoa intermitente durante toda a manhã e o vento baixaram a temperatura da pista para 23ºC. A leve e insistente chuva deu trégua no início da tarde para a disputa dos caminhões, que terminou com vitória dupla da Mercedes com Roberval Andrade na primeira e Wellington Cirino na segunda.

O editor recomenda: Copa Truck abre temporada 2022 com grid lotado e novo conceito

Foi a primeira vitória de Roberval por sua nova equipe ASG Motorsports. O paulista tomou a liderança do pole position Paulo Salustiano já na freada da primeira curva após a largada, e Salustiano ainda foi superado pelo colega de Volkswagen Beto Monteiro – com os dois disputando posição durante toda a prova até fechar o pódio com Monteiro em segundo e Salustiano em terceiro.

Andrade disse: “Lavamos a alma com essa vitória. Foi um final de semana muito difícil para a equipe, que passou a noite reconstruindo meu caminhão de ontem para hoje. A equipe me prometeu que eu iria participar da corrida, mas jamais pensei que fosse vencer. Eles me deram um caminhão muito rápido e fico muito feliz porque isso selou a união e a garra da equipe”.

Régis Boessio, Wellington Cirino – vencedor da corrida 1 de sábado -, Felipe Giaffone, Adalberto Jardim e Débora Rodrigues fecharam os oito primeiros na inversão do grid para a largada da corrida 2. A exemplo do sábado, Débora largou na frente novamente na segunda disputa. No entanto, ela perdeu a ponta na largada e ainda foi envolvida em uma série de toques com outros caminhões. Embora tenha conseguido retornar à pista, ela terminou em 11º, enquanto Roberval Andrade, Regis Boessio e Ricardo Alvarez tiveram de abandonar a segunda prova.

Cirino assumiu a ponta com o Mercedes-Benz tendo o Volkswagen de Beto Monteiro em seu encalço por todas as 11 voltas da corrida. O pernambucano tentou o tempo todo a ultrapassagem, especialmente nos principais pontos de frenagem da pista, como nas curvas 1, 3 e 4, mas o paranaense soube se manter à frente. A dupla cruzou a linha de chegada na bandeirada separada por apenas 0,151 segundo. Paulo Salustiano completou mais uma vez o pódio, com Danilo Alamini e Felipe Giaffone fechando os cinco primeiros.

Cirino afirmou: “A equipe programou muito bem o acerto do caminhão para todo tipo de condição, fosse pista seca, molhada ou intermediária. O caminhão estava excelente, com os freios muito bem acertados. Tenho que agradecer muito a este time, à Mercedes-Benz pelo caminhão e pelos bons resultados. Agora é revisar tudo para chegarmos fortes em Interlagos”.

Se na pista a diferença foi mínima, na classificação geral do campeonato após as duas primeiras etapas realizadas neste final de semana ela praticamente não existe. Cirino e Monteiro estão empatados na liderança com 67 pontos, com ligeira vantagem ao piloto da Mercedes-Benz por ter já anotado duas vitórias, contra nenhuma do da Volkswagen – Beto fez dois segundos lugares neste domingo.

Salustiano é o terceiro apenas dois pontos atrás dos líderes, com Felipe Giaffone em quarto com 53. Regis Boessio (46 pontos), Debora Rodrigues (44), Roberval Andrade (38), Luiz Lopes (33), Jaidson Zini e Djalma Fogaça (23), e Adalberto Jardim, com 21, fecham a ordem dos 11 pilotos que pontuaram no final de semana em Santa Cruz do Sul.

O segundo encontro do ano – a terceira etapa da temporada – acontece em São Paulo (SP) no dia 1º de maio, no Autódromo de Interlagos.

Classificação do Campeonato (top 10)

1. Wellington Cirino, 67 pontos

2. Beto Monteiro, 67

3. Paulo Salustiano, 65

4. Felipe Giaffone, 53

5. Regis Boessio, 46

6. Debora Rodrigues, 44

7. Roberval Andrade, 38

8. Luiz Lopes, 33

9. Jaidson Zini, 23

10. Djalma Fogaça, 23

–

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein