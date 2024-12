Felipe Giaffone é tricampeão da Copa Truck com vitória em Goiânia

Felipe Giaffone coroou grande campanha ao longo da temporada 2024 para conquistar o tricampeonato da Copa Truck. O piloto da R9 Competições confirmou a conquista na quente tarde deste domingo (8) no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Mesmo precisando terminar a primeira prova da etapa final somente em 14º para assegurar matematicamente a conquista, Giaffone não quis saber de jogar com o regulamento e partiu para uma vitória contundente a bordo do seu Volkswagen Meteor #4.

Giaffone alcançou seu segundo título consecutivo e o terceiro na Copa Truck. Agora, o paulista tem na sua galeria os campeonatos de 2017, 2023 e 2024. Além disso, o piloto chegou ao heptacampeonato brasileiro em caminhões, reforçando seu nome como um dos principais do automobilismo brasileiro.

A caminhada de Giaffone rumo ao tri é refletida por números expressivos: o competidor venceu quatro provas (em Campo Grande, Cascavel, Curvelo e Goiânia) e registrou quatro poles (duas vezes em Goiânia, Cascavel e Curvelo). A vantagem de 46 pontos em relação ao vice-líder reforça uma campanha bastante sólida durante a temporada.

A festa da Volkswagen/R9 Competições ficou completa em Goiânia. Companheiro de equipe de Giaffone, André Marques venceu a prova que fechou a temporada e, de quebra, garantiu o vice-campeonato. Danilo Dirani (Usual Racing) foi o terceiro colocado na tabela de pontos correndo com a Iveco.

É tricampeão!

Com 32ºC de temperatura ambiente em Goiânia, Felipe Giaffone partiu na pole para buscar o tricampeonato sabendo que precisaria somente de um 14º lugar na Corrida 1 para confirmar a conquista. Na luta pelo vice-campeonato, André Marques defendeu Giaffone ao conter a pressão de Danilo Dirani no início da disputa e se segurou em segundo.

Sem querer saber de apenas pontuar, Giaffone acelerou e abriu vantagem na frente. O top-3 foi completado por Marques e Dirani, enquanto um valente Leandro Totti já aparecia em quarto depois de ter largado em oitavo.

Danilo Dirani abandonou qualquer chance de título quando foi chamado aos boxes após apresentar problemas com emissões. Desta forma, Totti assumiu o terceiro lugar e teve apenas Giaffone e André Marques à sua frente. Wellington Cirino era o quarto e Jaidson Zini, o quinto.

O safety-truck foi chamado à pista após abandono de Danilo Alamini. Quando a pista foi novamente liberada com bandeira verde, Leandro Totti tentou uma ultrapassagem dupla no fim da reta e acabou se chocando com os caminhões de Giaffone e André Marques. Cirino se deu bem e subiu para segundo e Jaidson Zini fechava o top-3.

Um fim de prova bastante acidentado decretou o retorno do safety-truck e, na prática, a conclusão da Corrida 1 com a quarta vitória do ano para Felipe Giaffone, o novo tricampeão da Copa Truck. Cirino confirmou a segunda colocação e Jaidson Zini foi o terceiro, seguido por Raphael Abbate e Paulo Salustiano. Roberval Andrade foi o sexto, à frente de André Marques e Felipe Tozzo, piloto que abriu o grid na última prova de 2024 em razão do grid invertido.

Marques é vice

O forte acidente sofrido por Vinícius Palma (Elite) no fim da primeira corrida danificou o guard-rail e atrasou a largada da última prova do ano. Depois de muito trabalho para garantir a segurança, os pilotos aceleraram para complementar a nona etapa e a temporada 2024.

André Marques assumiu a ponta logo na largada e lutou para faturar seu primeiro triunfo no ano. Mas Roberval Andrade também vinha forte depois de passar Felipe Tozzo e subir para segundo.

Correndo para se divertir depois de já ter assegurado o título, Giaffone travou belo duelo com Danilo Dirani, que largou em 17º e conquistou várias posições na pista para subir à sexta posição. Os dois alcançaram Paulo Salustiano, em batalha que durou até a bandeira quadriculada. Outra disputa marcante valeu o sétimo lugar e envolveu Cirino e Zini, que fez a ultrapassagem após andar lado a lado com o ‘Marreco Voador’.

De ponta a ponta, André Marques terminou na frente e fechou o ano com seu primeiro triunfo na temporada e o vice-campeonato na Copa Truck, fazendo dobradinha na Volkswagen/R9 Competições, que festejou mais um título na categoria dos ‘brutos’. Roberval Andrade concluiu a segunda prova da etapa final em segundo, enquanto Raphael Abbate completou o pódio.

A Copa Truck volta a acelerar em 2025 e vai iniciar sua temporada em 23 de março.

Copa Truck, temporada 2024

Etapa 9, Grande Final, Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Super Truck Pro

Corrida 1, resultado final

1º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 12 voltas em 26min33s039

2º - Wellington Cirino (Iveco Usual Racing/Iveco), a 1s171

3º - Jaidson Zini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 4s035

4º - Raphael Abbate (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 4s547

5º - Paulo Salustiano (R9 Competições/Volkswagen), a 5s793

6º - Roberval Andrade (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 7s532

7º - André Marques (R9 Competições/Volkswagen), a 8s067

8º - Felipe Tozzo (Dakar Motorsport/Iveco), a 12s120

9º - Evandro Camargo (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 14s011

10º - Regis Boéssio (Boéssio Competições/Volvo), a 15s110

11º - Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 15s881

12º - Débora Rodrigues (R9 Competições/Volkswagen), a 16s908

13º - Victor Franzoni (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 20s497

14º - Luiz Lopes (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 32s544

15º - Adalberto Jardim (AJ5 Ecosports/Mercedes-Benz), a 2 voltas

16º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), a 2 voltas

17º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 3 voltas

Corrida 2, resultado final

1º - André Marques (R9 Competições/Volkswagen)

2º - Roberval Andrade (ASG Motorsport/Mercedes-Benz)

3º - Raphael Abbate (ASG Motorsport/Mercedes-Benz)

4º - Paulo Salustiano (R9 Competições/Volkswagen)

5º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen)

6º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco)

7º - Jaidson Zini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz)

8º - Regis Boéssio (Boéssio Competições/Volvo)

9º - Evandro Camargo (PP Motorsport/Mercedes-Benz)

10º - Wellington Cirino (Iveco Usual Racing/Iveco)

11º - Débora Rodrigues (R9 Competições/Volkswagen)

12º - Felipe Tozzo (Dakar Motorsport/Iveco)

Classificação final do campeonato (top-10)*

1º - Felipe Giaffone, 271 pontos

2º - André Marques, 225

3º - Danilo Dirani, 208

4º - Roberval Andrade, 201

5º - Raphael Abbate, 194

6º - Wellington Cirino, 193

7º - Paulo Salustiano, 188

8º - Jaidson Zini, 139

9º - Beto Monteiro, 136

10º - Victor Franzoni, 136

*pontuação extraoficial

NORRIS é VICE e leva MCLAREN ao TÍTULO de CONSTRUTORES; VERSTAPPEN LOUCÃO e BORTOLETO CAMPEÃO da F2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!