Iveco Usual Racing espera manter sequência de pódios em pista inédita para equipe

Impulsionada por quatro pódios nos últimos dois eventos da Copa Truck, a Iveco Usual Racing desembarca no Autódromo Internacional de Curitiba em busca de mais um bom resultado em palco inédito para a equipe.

A pista paranaense ficou fora do calendário da Copa Truck em 2019, ano de estreia da equipe de Laranjal Paulista (SP), por isso Djalma Pivetta investiu nos treinos no simulador para chegar em alta para a disputa da sexta etapa do campeonato.

Felipe Giaffone chega motivado após conquistar o terceiro lugar na última etapa, em Cascavel (PR), superando Danilo Dirani na última volta. Além disso, o multicampeão nos caminhões já venceu quatro vezes em Curitiba.

Apesar de a equipe Iveco Usual Racing nunca ter participado de uma prova lá, a expectativa é de um bom rendimento dos caminhões, já que a equipe realizou melhorias no controle de temperatura do motor e suspensão traseira.

O evento deste final de semana é o segundo em conjunto com a Stock Car, novamente as duas principais categorias do esporte a motor no Brasil se unem para fazer um espetáculo de velocidade.

“A expectativa é muito boa, já que fizemos um trabalho de melhoria desde a última etapa”, disse Djalma Pivetta. “Embora eu não tenha andado ainda nesta pista estou treinando no simulador para acelerar a adaptação. Pelo que percebi é uma pista muito gostosa de pilotar e acho que os caminhões da Iveco vão ter um bom rendimento em Curitiba.”

“Ainda não andei com o Iveco em Curitiba, então só teremos mais claro o tema de performance com os treinos”, comentou Felipe Giaffone. “Mas normalmente temos um motor forte, o que pode ser um trunfo lá com a reta bem longa. Nosso desafio é trabalhar nas saídas das curvas de baixa, pois pela característica do nosso motor ele não carrega a turbina tão rápido quanto alguns outros. Então temos que trabalhar para encontrar o giro certo no miolo, que pode fazer a diferença na etapa."

