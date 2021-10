Título brasileiro na base da Indy: Kiko Porto é campeão da USF2000

O Brasil conquistou mais um título internacional na tarde deste sábado nos Estados Unidos em uma das principais divisões de acesso à IndyCar. Líder do campeonato, Kiko Porto conquistou o título da temporada 2021 da USF2000 no circuito de Mid-Ohio.

Após largar em sexto, o pernambucano subiu para terceiro, abrindo vantagem de 45 pontos em relação ao segundo no campeonato, Michael D'Orlando. Como 33 pontos estarão em jogo na prova final, Kiko garantiu a conquista com uma etapa de antecipação. Consequentemente, Porto faturou também o prêmio de cerca de US$ 400.000 (mais de 2,1 milhões de reais no câmbio atual, aproximadamente) para ser utilizado na Indy Pro-2000 em 2022.

Nesta temporada, sua segunda na USF2000, o talentoso competidor brasileiro de 18 anos acumulou, até este sábado, seis pole positions, quatro vitórias e nove pódios com a equipe DEForce.

“Primeiramente, gostaria de agradecer por todo suporte de cada um que torceu por mim. Acredito que a chave para esse título foi a constância, campeonato se ganha com os pontos durante o ano, e felizmente consegui entregar performance nas etapas", disse Kiko.

"A equipe e eu procuramos sempre minimizar os erros e eu particularmente tentei a todo momento ter minha cabeça no lugar, dando um passo de cada vez. Amanhã na segunda prova vou fazer algo inédito em minha carreira: correr sem pressão”, seguiu Porto.

Com o título desta temporada, o pernambucano entra para a história da USF2000 como o segundo piloto brasileiro a vencer na categoria. O primeiro foi o paulista Zak Morioka, na temporada 1997.

Neste domingo, às 9h, acontece a segunda classificação do fim de semana. A corrida 2 será às 12h00, com transmissão no canal da Twitch Fittipaldi Brothers, dos irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi.

Histórico de conquistas do jovem pernambucano

Com conquistas no kart desde 2013, Kiko tem um currículo com diversos títulos ao redor do Brasil. O jovem piloto foi pentacampeão paraibano entre 2013 e 2017, tetracampeão pernambucano (2013, 2014, 2015 e 2016) e bicampeão alagoano (2015).

Kiko também foi campeão brasileiro de kart em 2016 na categoria Júnior Menor, mesmo ano em que conquistou os títulos da Copa SP de Kart na Rotax Junior Max Rookie e o bicampeonato do Super Kart Brasil. No ano seguinte, ainda foi campeão das 500 Milhas de Kart da Granja Viana com a equipe Barrichello Hero e também campeão do CIK-FIA Academy Trophy, em Alaharma, na Finlândia.

Kiko chegou aos EUA em 2018, quando disputou sua primeira temporada da F4 Americana. No ano seguinte, ele já foi vice-campeão da categoria com três vitórias acumuladas com a equipe DEForce, a mesma em que corre até hoje, garantindo vaga para correr na USF2000 em 2020.

Em seu ano de estreia, inclusive, o piloto pernambucano venceu em St. Petersburg no final da temporada e também subiu quatro vezes no pódio, além de cravar a pole position em duas oportunidades. Seu bom desempenho trouxe a renovação para 2021, temporada na qual garantiu o título aos 18 anos de idade, sendo o único piloto brasileiro no Road to Indy no atual ano.

