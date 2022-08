Carregar reprodutor de áudio

O ex-diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, deve se tornar o próximo presidente da Comissão da Supercars, a principal categoria do automobilismo australiano. Ele deve suceder Niel Crompton, que anunciou sua saída do cargo no fim de junho.

Segundo apurado, a saída de Crompton tem relação direta com o plano de trazer Masi à comissão. Caso isso se confirme, esse será o primeiro cargo oficial do australiano desde a sua saída da FIA, consequência do GP de Abu Dhabi de 2021.

Segundo múltiplas fontes, o Supercars está no processo de aprovar a contratação de Masi junto aos chefes de equipe neste fim de semana em Sandown.

Masi, que é de origem australiana, fez seu nome no mundo do esporte a motor dentro do Supercars, como vice-diretor de provas da Motorsport Australia antes de ir para a FIA em 2018 como vice do então diretor de provas Charlie Whiting.

Com a morte de Whiting dias antes do GP da Austrália de 2019, Masi foi alçado ao cargo de diretor de provas da F1, mantendo a função até o fim da temporada passada, sendo removido como resposta à polêmica relargada em Abu Dhabi.

A Comissão do Supercars lida com o regulamento técnico e desportivo da principal categoria do automobilismo australiano. Suas recomendações são repassadas à diretoria para aprovação final. Crompton, que é também o principal comentarista do Supercars, ocupava o cargo de forma interina desde 2020.

Desde a sua saída em 30 de junho, o CEO do Supercars assumiu de forma interina o cargo.

