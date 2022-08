Carregar reprodutor de áudio

A Australian Grand Prix Corporation, empresa responsável pela organização do GP da Austrália de Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira (16) as datas do evento para a temporada 2023: 30 de março a 02 de abril, com o início das atividades da F1 no dia 31.

Com isso, o evento deve ser a terceira etapa da temporada 2023 da F1 pelo segundo ano consecutivo. Apesar de tradicionalmente marcar a abertura do campeonato desde a chegada de Melbourne, o evento agora circulará entre as três primeiras provas do ano como parte de uma renovação de contrato com a F1 válida até 2035.

Ainda no novo acordo, a etapa do Albert Park garantiu cinco aberturas de temporada, com 2024 e 2025 já confirmados.

Para o público australiano, a etapa do próximo ano ganha ainda mais importância devido à alta possibilidade de haver um piloto nascido em Melbourne pela primeira vez no grid. A expectativa é de que Oscar Piastri esteja no grid ano que vem, seja com a McLaren ou com a Alpine, enquanto o futuro do outro nome da casa, Daniel Ricciardo, ainda é bastante incerto.

O GP da Austrália de 2023 ainda receberá pela primeira vez a Fórmula 2 e a Fórmula 3 nas categorias de apoio do fim de semana, além das provas tradicionais da Supercars e da Carrera Cup.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: