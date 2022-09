Carregar reprodutor de áudio

A W Series está com problemas no fluxo de caixa após o colapso inesperado de um acordo com um investidor americano não identificado que havia assinado um contrato que garantiria seu futuro a longo prazo. Ao perceber que o dinheiro prometido não estava chegando, a CEO da categoria, Catherine Bond Muir passou a conversar com novas partes interessadas para ajudar a W Series.

Se não houver acordo nos próximos dias, existe o risco de que os dois últimos eventos da categoria feminina em Austin e México no próximo mês tenham que ser cancelados, enquanto a categoria pondera suas opções de longo prazo.

Falando no Grande Prêmio de Singapura, onde a W Series é uma categoria de apoio à Fórmula 1, Bond Muir disse estar esperançosa de que um acordo possa ser firmado a tempo, mas admitiu que não há garantias.

“Estamos falando com um grande número de pessoas, e é por isso que não estou dormindo muito, para conseguir mais dinheiro”, disse ela. “Estou razoavelmente confiante de que isso vai acontecer. Espero que as últimas corridas aconteçam.”

Com os carros precisando ser enviados para a América do Norte, Bond Muir admitiu que não há muito tempo para decidir se será possível realizar os eventos finais, ela disse que "terá que tomar uma decisão na próxima semana".

Jamie Chadwick (à esquerda) pode conquistar seu terceiro título consecutivo neste fim de semana em Singapura. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bond Muir disse que os problemas financeiros da W Series foram desencadeados por um potencial investidor que não cumpriu um contrato assinado.

“O dinheiro que havia sido contratado para entrar não entrou”, ela explicou. “É por isso que se tornou um pouco estressante.”

Questionada se o colapso desse acordo surgiu do nada, ela disse: “Essas coisas tendem a ser como um lento acidente de trem, há um dia em que você deveria receber dinheiro, e então não chega.

“Então você meio que persegue por um tempo, e então você vai e senta na frente deles e diz: cadê o dinheiro?”

Bond Muir disse que o problema com o investidor anterior provavelmente seria legal, mas o foco por enquanto era encontrar novos patrocinadores para garantir o futuro da W Series.

E embora as manchetes negativas em torno da série não fossem ideais, ela disse que a consciência da situação que a W Series enfrentava despertou um novo interesse de potenciais patrocinadores.

“Esse é o lado bom disso, que as pessoas saíram da toca”, disse ela.

“Todo mundo obviamente percebeu que estávamos procurando financiamento da maneira que estávamos. Temos consultores baseados nos Estados Unidos e estávamos procurando predominantemente nos EUA. Então, inquestionavelmente, embora essa não seja uma experiência feliz ou ótima, na verdade nos ajudou bastante.”

Bond Muir prometeu não desistir. “Quase desisti duas vezes porque trabalhei muito para tentar levantar o dinheiro e não achei que isso fosse acontecer”, acrescentou.

“Foi meu marido que me fez continuar. Então, eu nunca desisti antes, e não vou desistir agora. Veja o que fizemos, veja o quanto conquistamos.

“Existem 18 pilotas por aí, sinto uma enorme responsabilidade com eles e igual responsabilidade com essa equipe incrível que temos.”

Ela acrescentou: “Falei com as pilotas há dois dias, foi um pouco choroso. Elas foram 100% solidários, todos ficaram muito chateadas. Isso significa muito para todas e recebi deles mensagens inacreditáveis ​​de apoio.”

