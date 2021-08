VÍDEO: W Series tem forte acidente envolvendo cinco carros em Spa

Um forte acidente interrompeu o treino classificatório da W Series em Spa-Francorchamps: cinco carros se envolveram em colisão na saída da Raidillon, curva que acompanha a Eau Rouge. No momento, não há informações sobre o estado das pilotos envolvidas. A brasileira Bruna Tomaselli, a princípio, não se envolveu.

O local foi tema de discussão nas últimas semanas, após o acidente de Jack Aitken nas 24 horas do circuito. No entanto, o debate é antigo e já havia reacendido quando o francês Anthoine Hubert faleceu ao colidir com Juan Manuel Correa pela Fórmula 2 no mesmo lugar.

F1 AO VIVO: Max lidera TL2, mas bate, a chuva em Spa, Mercedes x Red Bull, Pérez e GP de São Paulo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: