Com uma situação muito similar à do TL1, a Fórmula 1 voltou à pista de Spa-Francorchamps para o segundo treino livre para o GP da Bélgica. E, desta vez, Max Verstappen deu o troco, terminando a sessão na frente com o melhor tempo do dia, superando Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que ficaram em segundo e terceiro.

Spa-Francorchamps abre a segunda metade da temporada 2021 com muita expectativa sobre o futuro da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen após os acontecimentos em Silverstone e na Hungria, além de outros embates importantes para o campeonato como McLaren x Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, apesar de Verstappen ter apresentado melhor rendimento nos pneus médios e duros, que devem ser os mais usados no fim de semana, foi Bottas quem entregou o melhor tempo da sessão com pneus macios, 01min45s199, superando o holandês por quase dois décimos. Já Hamilton teve sua última volta rápida atrapalhada por Nicholas Latifi e acabou ficando apenas na 18ª posição.

Devido à chuva que caiu antes da classificação da Fórmula 3, os pilotos foram obrigados a sair com pneus intermediários, assim como no TL1. Norris foi o primeiro a julgar que a pista já estava seca o suficiente para a colocação dos slicks, marcando 01min48s219, a única volta rápida nos dez primeiros minutos.

Após dez minutos, a situação já era bem diferente com todos os pilotos marcando pelo menos uma volta rápida. Neste momento, a Mercedes fazia uma dobradinha, com Bottas à frente marcando o melhor tempo do fim de semana até então, 01min44s513, apenas 0s031 a frente de Hamilton. Verstappen era o terceiro, mas mais distante, a 0s614. Gasly e Alonso fechavam o top 5.

A F1 ainda aproveitou a sessão para trazer uma novidade que mexeu com os fãs nas redes sociais. Pela primeira vez foi exibida uma câmera Driver's Eye colocada no capacete de Fernando Alonso, mostrando uma volta completa do espanhol pelo circuito de Spa-Francorchamps.

Na metade do TL2, os pilotos começavam a sair dos boxes para as simulações de classificação com os pneus macios. Neste momento, Bottas e Hamilton seguiam na ponta, mesmo sem melhorar os tempos de volta com os médios. Já Verstappen se aproximava, a 0s084, com Alonso e Vettel fechando os cinco primeiros colocados e Pérez em sexto.

A 20 minutos do fim, a bandeira amarela foi acionada devido a uma rodada de Esteban Ocon no trecho final do segundo setor, deixando sua Alpine parada no meio da pista. O francês esperou os demais carros passarem para girar de volta e seguir seu caminho.

Pouco depois, a sessão foi interrompida. Charles Leclerc perdeu o controle do carro na curva sete, passou pela grama molhada e acabou indo parar na barreira de proteção de pneus, quebrando a suspensão da Ferrari.

A sessão foi reiniciada a 10 minutos do fim, apenas para as simulações de corrida.

No final, Max Verstappen termina a sexta como o mais rápido do dia, marcando 01min44s472, apenas 0s041 à frente de Valtteri Bottas e 0s072 mais rápido que Lewis Hamilton. Mas o fim do dia do holandês não foi dos melhores, batendo com força na mesma curva que Leclerc

Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Lando Norris e Sergio Pérez completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps no sábado para o terceiro treino livre para o GP da Bélgica. A sessão, de 60 minutos, começa às 07h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. Na sequência, será realizada a classificação, às 10h, que você também poderá acompanhar pela Band.

F1 AO VIVO: TREINOS de Spa, chuva na Bélgica, Mercedes x Red Bull, fico de Pérez e o GP de São Paulo

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #127 - TELEMETRIA: A guerra Mercedes x Red Bull e tudo sobre o GP da Bélgica com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: