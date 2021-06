A W Series, categoria de monopostos exclusiva para mulheres, iniciará sua segunda temporada no final do mês, acompanhando a Fórmula 1 no GP da Áustria, e confirmou nesta segunda (14) acordos com mais de 175 mercados para a transmissão das corridas, visando atingir mais de 500 milhões de pessoas. No Brasil, a cobertura ficará a cargo do SporTV.

Após o cancelamento da temporada 2020 por conta do impacto da pandemia, a W Series retoma suas atividades em 2021 ainda mais forte, fechando um acordo para acompanhar a F1 durante todas as oito etapas, ajudando a impulsionar a popularidade e a mensagem da categoria.

"Estamos muito felizes por esse apetite incrível pela W Series entre os principais grupos de mídia do mundo", disse Catherine Bond Muir, CEO da W Series. "Nossa missão é mostrar nosso grid fantástico de pilotos e as corridas emocionantes que elas produzem aos fãs ao redor do mundo, e isso não pode acontecer sem o apoio entusiasmado de uma rede global de transmissores".

"Não há dúvidas de que nossa parceria com a Fórmula 1 nesta temporada fez uma diferença massiva no modo em que a W Series é reconhecida. Isso tornou muito mais fácil para engajar com esses grupos. Adicionalmente, ter um grid verdadeiramente internacional de pilotos significa que há um forte apoio de seus territórios".

Devido ao cancelamento da temporada 2020, a W Series manteve o grid para este ano, com a brasileira Bruna Tomaselli entre as selecionadas. A catarinense dividirá a pista com nomes como Jamie Chadwick, campeã da temporada inaugural em 2019, Alice Powell, piloto com passagens na F3 e no Jaguar I-Pace eTrophy e Abbie Eaton, conhecida como a piloto de testes da série The Grand Tour, do Prime Video.

A temporada 2021 da W Series será formada por oito etapas. Após a rodada dupla no Red Bull Ring, a categoria ainda acompanhará a Fórmula 1 nos finais de semana dos GPs em Silverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Circuito das Américas e Hermanos Rodríguez.

