F1 anuncia parceria com W Series para eventos de apoio em 2021

A W Series participará de oito eventos de apoio da Fórmula 1 em 2021. As conversas entre as duas categorias estão em andamento há algum tempo, com o movimento para a separação da Fórmula 2 e Fórmula 3 abrindo as portas para outra categoria de apoio nos GPs.

Um acordo para a W Series participar de oito eventos de apoio à F1 foi fechado, embora o cronograma não tenha sido finalizado.

“Depois de uma temporada inaugural de tanto sucesso [em 2019], nós da W Series estamos absolutamente maravilhados com a parceria com a Fórmula 1 para 2021 e além", disse a CEO da W Series, Catherine Bond Muir.

“A Fórmula 1 é, de certa forma, a principal série de automobilismo do mundo e, quando prometemos que a W Series seria maior e melhor no futuro, a parceria com a Fórmula 1 sempre foi nosso objetivo final”.

“Tudo o que tornou a W Series tão popular e bem-sucedida em 2019 permanecerá. Os carros serão idênticos, a corrida será disputada e competitiva e nossa missão será sempre promover os interesses e as perspectivas das mulheres. Queremos que a W Series divirta, e vai entreter”.

"Mas também queremos que ela se torne uma opção crucial para qualquer pilota de corrida que queira traçar uma carreira profissional no automobilismo, e nossa proximidade com a Fórmula 1 ajudará e aprimorará esse processo."

Bond Muir disse que a W Series estava avaliando uma série de alternativas para o calendário de 2021, mas sugeriu que a final seria no México.

“Embora eu não saiba qual é a data da última corrida, nossa temporada pode muito bem terminar no México. Isso não foi confirmado"

Questionada sobre se era possível que a W Series considerasse competir na Arábia Saudita, ela respondeu: "Não tenho nenhuma objeção em ir para a Arábia Saudita, desde que possamos estabelecer uma relação significativa. E acho que levaria algum tempo para isso ser concretizado."

O diretor de automobilismo da F1, Ross Brawn acrescentou: “Estamos entusiasmados em anunciar nossa temporada de 2021 esta semana e esperamos uma temporada emocionante com uma mistura emocionante de novas corridas e circuitos que perdemos durante nossa temporada sem precedentes de 2020.

"Acreditamos que é extremamente importante dar a todos a chance de alcançar os níveis mais altos do nosso esporte e a parceria com a Fórmula 1 na próxima temporada mostra nossa determinação e compromisso de construir uma maior diversidade em todo o esporte."

Enquanto a W Series está avançando para o projeto com a F1, Bond Muir disse que a categoria não faria parte do seu pacote de mídia, então não estaria dando as costas aos fãs que acompanharam na televisão aberta.

"Estamos permanecendo completamente independentes", acrescentou ela. "Portanto, nossa estratégia em nosso primeiro ano será exatamente a mesma que nossa estratégia de direitos de TV neste ano. Isto é, sempre iremos para a emissora com maior alcance. Não estamos procurando muito dinheiro. O que estamos priorizando é o alcance. "

