A Fórmula E divulgou nesta segunda (14) o traçado que será usado para a rodada dupla do ePrix de Puebla no México, neste fim de semana. O layout conta com duas das curvas do oval da pista mexicana e um 'joker lap' para a ativação do modo ataque.

Desde 2016, o campeonato vem correndo de modo ininterrupto no México, usando anteriormente uma versão reduzida do traçado do Autódromo Hermanos Rodríguez, palco do GP da Fórmula 1.

Mas com o autódromo sendo transformado em um hospital de campanha devido à Covid-19, a categoria mudou o palco do ePrix para o Autódromo Miguel E. Abed em Puebla.

O traçado anti-horário de 2,97 quilômetros foi divulgado, com a F-E optando por não usar o mesmo layout usado pelo Campeonato Mundial de Carros de Turismo entre 2005 e 2009. Após a terceira curva, de um total de 15, a volta da F-E seguirá um hairpin apertado, retomando a configuração na curva seis, usando uma versão interna em vez se seguir o oval.

A F-E anunciou também uma ativação diferente do modo ataque para Puebla. Para acionar o aumento de potência de 35kW, os carros precisarão seguir algo que é conhecido no mundo do esporte como 'joker lap', adotando um traçado diferente (veja abaixo em vermelho).

Na sequência a volta retoma o traçado usado pelo WTCC, adotando outra seção interna antes de uma rápida e inclinada curva final no oval de 2 quilômetros antes da reta principal.

Puebla Formula E track map

Piloto do WTCC e empresário do atual campeão da F-E, António Félix da Costa, Tiago Monteiro comentou sobre a pista: "A altitude é grande. A Cidade do México já é alta, mas agora vamos ainda mais alto, em um planalto vulcânico, e é possível sentir isso".

"Então, ao longo do dia, você sente um pouco a falta de ar e o cansaço. A pista é interessante, tem um asfalto de baixa aderência. Quando pilotei aqui, parecia como gelo, era muito desafiadora".

"Acho que o maior desafio será para o piloto, em termos de respiração e talvez cansaço e manter o foco. Lembro de como nos sentíamos".

Após uma permissão limitada de fãs no ePrix de Mônaco, no mês passado, 10 mil espectadores poderão estar presentes por dia na rodada dupla.

