Jamie Chadwick conquistou a pole position da W Series à frente da rival Alice Powell em Spa, em uma sessão de qualificação ofuscada por um forte acidente que envolveu múltiplos carros. A campeã em título assumiu a primeira posição no grid para a Veloce Racing a sete décimos da compatriota, em uma disputa da dupla pela liderança durante toda a temporada.

A sessão teve bandeira vermelha cinco minutos depois de uma colisão na saída da Raidillon, logo após a Eau Rouge, entre seis pilotos - Sarah Moore, Abbie Eaton, Belén Garcia, Fabienne Wohlwend, Ayla Agren e Beitske Visser.

Moore foi a primeiro na curva antes de vários outros carros baterem nas barreiras, com Eaton "decolando" após ser atingida de lado, enquanto Visser capotou e o resto colidindo uns com os outros. Apesar dos extensos danos e detritos, a categoria confirmou mais tarde que todas estavam bem.

Agren e a holandesa da M. Forbes foram encaminhadas ao hospital, de acordo com um comunicado da W Series: "As pilotos envolvidos no incidente estão passando por avaliação médica e duas - Ayla Agren e Beitske Visser - foram transferidas para o hospital para exames adicionais. Mais atualizações ao longo do dia."

O local foi tema de discussão nas últimas semanas, após o acidente de Jack Aitken nas 24 horas do circuito. No entanto, o debate é antigo e já havia reacendido quando o francês Anthoine Hubert faleceu ao colidir com Juan Manuel Correa pela Fórmula 2 no mesmo lugar.

Na qualificação, Chadwick e Powell fizeram a dobradinha e Nerea Martí se qualificou em terceiro lugar, 1.163s atrás da pole, com Caitlin Wood em quarto e Emma Kimilainen em quinto.

A brasileira Bruna Tomaselli cravou o décimo melhor tempo e larga da quinta fila, ao lado da japonesa Miki Koyama.

Ainda não se sabe se todos os 18 carros começarão no grid amanhã, depois que tantos danos foram sofridos e uma oferta limitada de veículos sobressalentes para usar. Uma atualização completa sobre o incidente será lançada em breve.

Grid de largada

