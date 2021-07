Alice Powell conquistou a vitória na etapa de Silverstone da W Series, passando Fabienne Wohlwend para a liderança a apenas cinco minutos da bandeira quadriculada para retomar a liderança do campeonato.

A britânica subiu ao pódio na corrida em casa com 1s3 de vantagem sobre a rival É o segundo triunfo da piloto na temporada depois de vencer na abertura do campeonato na Áustria. Com o resultado, voltou à liderança do mundial. A brasileira Bruna Tomaselli terminou na 12ª colocação.

A atual campeã Jamie Chadwick completou o pódio, com Emma Kimilainen em quarto, Nerea Marti em quinto e a vice de 2019 Beitske Visser em sexto.

Antes do início da corrida, Visser foi forçada a fazer uma troca de motor de última hora em seu devido a um problema mecânico. A piloto holandês teve uma má largada na quarta posição, caindo para sétimo, enquanto Miki Koyama estagnou no grid antes de finalmente sair da linha enquanto os fiscais corriam para ajudá-la.

Wohlwend assumiu a liderança após as primeiras curvas, com Powell em segundo e Chadwick confortavelmente em terceiro.

Beitske Visser Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Com dez minutos da corrida de meia hora completada, Powell estava logo atrás de Wohlwend, com uma diferença de quatro segundos para Chadwick.

Na volta nove, a líder parecia ter dificuldades com o carro e a britânica começou a se aproximar. A batalha foi interrompida quando Koyama parou com um problema técnico, encerrando sua corrida e forçando a entrada do safety car.

Quando a corrida foi retomada, a sete minutos do fim, Wohlwend inicialmente manteve sua liderança sobre Powell, mas cometeu um erro que permitiu a piloto local a ultrapassar na volta de reinício e assim se manter na ponta até o fim.

Classificação final

Classificação final

Posição Número Piloto Melhor tempo 1 27 A lice Powell 1:57.098 2 55 J amie Chadwick 1:57.244 3 7 E mma Kimilainen 1:57.371 4 26 S arah Moore 1:57.463 5 5 F abienne Wohlwend 1:57.709 6 95 B eitske Visser 1:57.710 7 44 A bbie Eaton 1:57.968 8 49 A bbi Pulling 1:58.141 9 17 A yla Agren 1:58.193 10 11 V icky Piria 1:58.220 11 19 M arta Garcia 1:58.282 12 97 B runa Tomaselli 1:58.336 13 21 J essica Hawkins 1:58.531 14 32 N erea Marti 1:58.531 15 54 M iki Koyama 1:58.680 16 22 B elen Garcia 1:58.700 17 37 S abré Cook 1:58.909 18 51 I rina Sidorkova 1:58.916

