W Series: Tomaselli larga da terceira posição no Red Bull Ring

Jamie Chadwick conquistou a pole position na W Series nesta sexta-feira (02), no Red Bull Ring, terminando com um décimo de vantagem sobre Beitske Visser, que sairá do segundo lugar no grid. Bruna Tomaselli sai da terceira posição.

Chadwick estabeleceu um tempo de 1min28s473 para garantir a posição de honra para a corrida de sábado.

Visser, vice-campeã do ano passado, se junta a ela na primeira fila, enquanto Bruna Tomaselli, da Veloce, vai largar em terceiro depois de Emma Kimilainen, da Ecurie W, ser punida com três posições.

Nerea Marti, da W Series Academy, larga em quarto, enquanto sua colega de equipe Irina Sidorkova é P5.

Depois do último final de semana complicado para a piloto da Veloce, Chadwick, foi a mais rápida na sessão de treinos desta manhã.

Powell, que largou da pole no fim de semana passado e venceu a corrida, só conseguiu se classificar em 12º.

Jessica Hawkins foi a primeira a ir para a pista, que permaneceu seca apesar dos pontos de chuva durante a sessão de treinos anterior da Fórmula 1.

A sessão contou com bandeira vermelha com apenas dois minutos de treino, depois que Sabré Cook, enquanto tentava aquecer seus pneus, foi para a caixa de brita na curva 7.

Chadwick rapidamente liderou a tabela de tempos com um 1min30s522, dois décimos de vantagem sobre a segundo colocada Sidorkova, que voltou com uma volta mais rápido, mas teve o tempo deletado por exceder os limites de pista na curva 9.

Chadwick então conseguiu estabelecer um 1min29s544, a primeira volta da sessão abaixo de 1min30s.

Tomaselli ficou presa nos boxes por algum tempo com um problema de porca da roda, mas conseguiu voltar à pista.

Pouco depois, a brasileira conseguiu chegar à primeira posição, antes de Chadwick retomar a liderança.

Três pilotos terão que cumprir penalidades de três lugares na grid depois de fazer contato durante a corrida do fim de semana passado - Kimilainen, Piria e Cook.

F1 AO VIVO: REAÇÃO da Mercedes? Veja os destaques dos treinos para o GP da Áustria | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #116 - TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.