Lewis Hamilton destacou após os treinos livres para o GP da Áustria de Fórmula 1 que a Mercedes conseguiu "pequenos progressos" com o W12 desde a semana passada, mas acredita que eles não serão suficientes para eliminar a vantagem da Red Bull na Áustria.

No GP da Estíria, Max Verstappen venceu de forma dominante no último domingo, liderando de ponta a ponta para aumentar para 18 a vantagem para Hamilton no Mundial. O heptacampeão disse que era "impossível" alcançar Verstappen, falando mais cedo na semana que havia uma diferença de 0s2 entre as equipes.

A Mercedes trabalhou antes da segunda corrida para corrigir uma investigação "maluca", que poderia ser responsável pela performance, com Hamilton fazendo uma rara aparição no simulador essa semana.

Hamilton comandou uma dobradinha da Mercedes no TL2 para o GP da Áustria nesta sexta, 0s217 a frente de Verstappen, em terceiro. Mas ele segue afirmando que a Red Bull "definitivamente tem um ritmo extra guardado" e que os ganhos da equipe não são suficientes para superar o déficit.

"Tivemos pequenos progressos hoje, mas acho que eles ainda estão dois décimos, ou um e meio a frente. Definitivamente avançamos, mas não o suficiente para elimitar isso. Mas em voltas rápidas, a sensação era boa".

"Espero mais deles amanhã. Basicamente eles têm o modo de classificação que tínhamos. Vou perguntar para o meu pessoal, não sei de onde estão tirando isso. Mas é impressionante e temos um trabalho duro para tentar igualar".

A sexta teve condições mais frias que as da semana passada, além dos pneus mais macios. Hamilton disse que sofreu um pouco com o carro no TL1, tentando ajustes diferentes que haviam sido testados no simulador, antes de ir para uma direção próxima à da etapa anterior.

"Tentei variações com o carro, e ele não ficou feliz, acabei mudando para algo similar à semana passada. Mas com alguns ajustes, ficou bem melhor. No geral estou feliz com o carro".

"Possivelmente não mudarei muito, porque, se não está ruim, não mexa. Na maior parte do tempo, buscamos e acabamos piorando. Farei apenas ajustes mínimos".

Hamilton segue questionando a habilidade da Mercedes para recuperar o ritmo de classificação e de corrida para a Red Bull, acreditando que a situação siga similar.

"Tenho certeza de que segue igual. Qualquer que seja a diferença que eles tenham amanhã, é geralmente a mesma do domingo. Vamos dar o nosso melhor para reduzir o máximo possível, e se pudermos melhorar durante a noite, melhor".

Bottas, que foi o segundo no TL2, também destacou o progresso com o carro.

"Para essa semana, todas as margens em termos de performance na curva e de pilotagem caíram. É mais uma questão de ajuste fino do que buscar grandes diferenças. Acho que começamos OK em termos de sensação do carro. Parece bem melhor que o da semana passada".

