André Negrão assina coluna no Motorsport.com e desvendará mundo do Endurance

Uma das vertentes mais charmosas do automobilismo, o Endurance é também a versão das corridas que guarda a maior tradição do esporte a motor. Afinal, as primeiras corridas que foram classificadas como Grandes Prêmios ainda no início do século 20 eram também provas de resistência que podiam durar dias, cruzando a Europa ou a América do Norte. Hoje, o Endurance se transformou em um tipo de competição extremamente especializada, com regras, estratégias e tecnologia específicas.

E é nessa perspectiva que o Motorsport.com apresenta seu novo colunista, o bicampeão de Le Mans e campeão mundial de Endurance na categoria LMP2, André Negrão. Aos 28 anos, juntamente com a equipe Signature Alpine, o piloto brasileiro ascenderá em 2021 à categoria LMP1, a principal do Endurance internacional. Entre suas metas está um sonhado terceiro pódio em Le Mans, mas dessa vez na classificação geral.

“Lógico que temos chance de brigar pela ponta. Mas acho que falar nisso sem muita reverência é desconhecer o que significa vencer em Le Mans. São 24 horas de corrida em uma das pistas mais difíceis e icônicas do mundo, com as melhores equipes e pilotos especializados de todo o planeta. Lá, para mostrar respeito, todo piloto deveria beijar o solo antes de entrar no carro”, brinca André que, mesmo com a autoridade de quem já venceu duas vezes a prova, ainda enxerga o circuito de La Sarthe como solo sagrado do automobilismo.

Pistas icônicas e assuntos exclusivos não faltarão para o novo colunista do Motorsport.com ao longo do ano. Afinal, o WEC também prevê competir em Spa-Francorchamps, Sebring, Monza, Fuji e até no Barein. E é destes lugares, assim como de outros locais especiais, que Negrão produzirá seus textos e vídeos em 2021.

“Assim que a pandemia deixar, quero mostrar para o público como é uma grande equipe, como se faz ou pinta um capacete, como nos preparamos para as corridas, e muito mais”, diz ele.

“O Endurance é um mundo repleto de detalhes interessantes, que todo amante do nosso esporte certamente gostará de conhecer. E eu quero revelar tudo isso sob a ótica privilegiada de quem vive o esporte no dia a dia. Espero que gostem, pois eu já estou curtindo bastante essa oportunidade”, finalizou André Negrão.

