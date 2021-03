WEC: Negrão prega 'pés no chão' na busca por Le Mans com a Alpine

Nesta terça-feira, a Alpine lançou seu modelo A480, com o qual disputará a temporada 2021 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na classe de hipercarros, a mais importante do tradicional torneio de corridas longas. Veja a máquina abaixo:

Alpine A480 LMP1 Photo by: Alpine

Um dos pilotos da equipe vinculada à Renault será o brasileiro André Negrão, que tentará se tornar o primeiro competidor do País a vencer as 24 Horas de Le Mans na principal categoria do WEC. O representante do Brasil, porém, mantém os pés no chão.

Questionado sobre a expectativa em relação à mítica prova do circuito de La Sarthe, Negrão respondeu: "Primeiro precisamos pensar em terminar a corrida, completar as 24 Horas. Depois, poderemos pensar em comemoração. Vamos passo a passo."

O brasileiro terá os pilotos franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière como companheiros a bordo do carro equipado com o motor Gibson GL458 V8, de 4.5 litros. As equipes rivais são a japonesa Toyota, atual multicampeã do WEC, e a norte-americana Glickenhaus.

Calendário da temporada 2021 do WEC:

Etapa Corrida Circuito Local Data 1 6 Horas de Spa-Francorchamps Spa, Bélgica 1º de maio 2 8 Horas de Portimão Portimão, Algarve, Portugal 13 de junho 3 6 Horas de Monza Monza, Itália 18 de julho 4 24 Horas de Le Mans Le Mans, França 21–22 de agosto 5 6 Horas de Fuji Oyama, Shizuoka, Japão 26 de setembro 6 8 Horas do Bahrein Sakhir, Bahrein 20 de novembro Cancelada em função da pandemia 1000 Milhas de Sebring Sebring, Florida, EUA 19 de março RETA FINAL - Mercedes MAL e brilho de VERSTAPPEN: pré-temporada em DESTAQUE Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente! PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida? Your browser does not support the audio element. .