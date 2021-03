Pandemia faz WEC revisar calendário; temporada começa em Spa

O início do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) está adiado para o início de maio em Spa-Francorchamps. A situação da pandemia do coronavírus em Portugal fez com que as 8 horas de Portimão fossem adiadas para o final de semana de 13 de junho.

O calendário de corridas para a temporada de 2021 do WEC foi alterado pela terceira vez em poucas semanas. E pela segunda vez, a corrida, que na verdade pretendia ser a abertura da temporada, é afetada.

A revisão, que foi aprovada pelo Conselho Mundial da FIA na sexta-feira (05), resultou da "incerteza em torno da pandemia da Covid-19 ainda em curso, incluindo restrições de viagem", de acordo com um comunicado do WEC.

A categoria afirmou esperar que, ao atrasar o evento português, "aumentará a possibilidade dos fãs assistirem à corrida".

A nova data para a estreia do WEC no Circuito Internacional do Algarve é 13 de junho, originalmente a data das 24 Horas de Le Mans.

A nova temporada da categoria começa agora em Spa-Francorchamps no dia 1 de maio.

O mesmo local sediará nos dias 26 e 27 de abril o teste oficial da pré-temporada.

Em Spa, no entanto, o evento deve acontecer sem público.

Pierre Fillon, presidente do Automóvel Clube do Oeste (ACO), disse: “Devido à situação de pandemia em curso, temos que ser extremamente flexíveis em nossas tomadas de decisão.”

“Estamos continuamente nos adaptando às decisões do governo, especialmente às restrições de viagens entre diferentes países.”

Fillon acrescentou que manter o cronograma original de seis etapas tem sido a "prioridade número um".

O novo chefe do WEC, Frederic Lequien, agradeceu às equipes do campeonato, aos fornecedores e à FIA, bem como aos circuitos do Algarve e Spa, pela colaboração no que disse "ser um momento difícil para todos".

O WEC segue para Monza no dia 18 de julho depois do Algarve.

As duas corridas de final de temporada em Fuji e no Bahrein continuam nos finais de semana programados em setembro e novembro, respectivamente.

