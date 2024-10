Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, acontecem as 8 Horas do Bahrein, a última prova do calendário 2024 do Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC). Nicolas Costa, representando o Brasil na McLaren United Autosports, está otimista em encerrar a temporada com resultados positivos, especialmente após sua performance na etapa anterior, no Japão, onde ficou muito próximo da vitória.

Ao lado do britânico James Cottingham e do suíço Gregoire Saucy, Nicolas viveu bons momentos na temporada. Embora ainda não tenham subido ao pódio, os pilotos do McLaren 720s EVO #59 se destacaram em várias corridas, chamando atenção na classe LGMT3 e colocando o nome da fabricante em evidência em seu retorno após 26 anos fora do WEC.

Bahrein é novidade

O último desafio será no traçado de 5.412 km do Bahrein. O circuito é inédito para Nicolas, que espera aprender a lidar com o carro rapidamente para ir atrás de seu primeiro pódio na categoria.

“Na última corrida, chegamos muito perto da vitória. A gente tem batido na trave constantemente, então eu tenho confiança de que dessa vez vamos conseguir acertar o ‘gol’. A prova no Bahrein vai ser um pouco mais longa, com oito horas, duas a mais que as últimas três etapas. Então, estou bem esperançoso com o nosso desempenho”, comentou.

“Estou bem contente de poder conhecer uma nova pista. Nunca fui para o Bahrein, não conheço o traçado, vai ser algo totalmente novo, mas estou confiante de que vou pegar o jeito rápido e competitivo novamente, que é o mais importante”, frisou o carioca, que finaliza neste final de semana a sua primeira temporada completa no WEC.

As 8 Horas do Bahrein, oitava e última rodada do Campeonato Mundial de Endurance 2024, começam na quinta-feira, com treinos programados para a tarde. Na sexta-feira, haverá mais um treino e a classificação, também à tarde. A largada no sábado está marcada para às 14h00. A corrida será transmitida pelo BandSports em horários específicos, e a íntegra estará disponível nos canais de YouTube Esporte na Band e BandSports.

