Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, da Porsche, conquistaram o título de pilotos da temporada 2024 da classe Hipercarro do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA, com uma etapa das 8 Horas de Bahrein. Já a Toyota, com Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, garantiu o campeonato de construtores da classe para a marca japonesa.

A corrida foi intensa desde o início. Na décima volta, Buemi, da Toyota, sofreu um toque com o #82 TF Sport Corvette enquanto liderava, caindo para a sétima posição.

Em uma recuperação notável, o piloto suíço superou Antonio Giovinazzi, que liderava com o #51 Ferrari AF Corse 499P, e Vanthoor, no #6 Porsche, alcançando o segundo lugar atrás de Matt Campbell, no #5 Porsche Penske Hypercar. A 40 minutos do final, Buemi fez a ultrapassagem decisiva, consolidando a vitória da Toyota após uma volta impressionante.

Após a corrida, o piloto Toyota descreveu sua performance como uma das melhores da carreira: “Essa talvez tenha sido a minha melhor corrida. O toque no começo nos deixou em desvantagem, mas nossa estratégia era economizar pneus para o fim".

'Quando voltei ao carro, estávamos em décimo e, honestamente, achei que não teríamos chance de recuperação, mas com a vantagem dos pneus, consegui fazer algumas ultrapassagens e sabia que o #5 começaria a ter dificuldades. No final, tudo deu certo”, exaltou.

O título de montadoras marcou o quarto consecutivo da Toyota no Hipercarro. Já o título de pilotos ficou com a Porsche, com Estre, Lotterer e Vanthoor cumprindo seu favoritismo e superando Ferrari e Toyota.

Em uma reviravolta inesperada, nenhum dos três concorrentes ao título pontuou no Bahrein — algo inédito em 2024 —, mas os resultados anteriores do trio #6 Porsche Penske Motorsport bastaram para garantir o campeonato.

“Essa foi uma corrida horrível!”, comentou Vanthoor. “Não cometemos muitos erros neste ano, mas hoje eu compensei todos eles! Ainda assim, fizemos essa temporada com uma estratégia excelente e um ótimo carro, e é por isso que somos campeões mundiais. Foi um ano incrível".

"Nunca trabalhei com uma equipe assim, desde meus colegas de equipe até os mecânicos e engenheiros. Este é um dos melhores dias da minha vida, e acho que ainda não caiu a ficha. É algo que nunca esquecerei".

A Ferrari, que vislumbrava seu melhor resultado do ano, sofreu uma reversão após a corrida. O #51 Ferrari AF Corse, pilotado por Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, cruzou a linha de chegada em segundo, mas foi rebaixado para a 14ª posição — último entre os Hypercars — devido ao uso de dois pneus além do limite de 26.

A penalidade de 4min55seg adicionada ao tempo final, equivalente a duas punições de stop-and-go, elevou o #5 Porsche Penske Motorsport para o segundo lugar, e o #93 Team Peugeot TotalEnergies para o terceiro.

As equipes da Corvette completaram o pódio, com o #81, pilotado por Charlie Eastwood, Rui Andrade e Tom van Rompuy, superando o #82 – que precisou se recuperar de uma penalidade sofrida após o contato com Buemi – e garantindo o segundo lugar.

Os McLarens da United Autosports não conseguiram manter o desempenho da classificação ao longo das oito horas e acabaram em sexto e oitavo lugares.

