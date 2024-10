Alpine diz que está fazendo tudo que pode para manter Mick Schumacher como parte de sua equipe de hipercarros no Campeonato Mundial de Endurance, WEC, em 2025, apesar do piloto ainda desejar retornar à Fórmula 1.

O filho da lenda de F1 Michael Schumacher se juntou à Alpine no início de 2024, no programa LMDh para correr com o Alpine A424 LMDh #36 ao lado de Nicolas Lapierre e Matthieu Vixiviere.

Essa nova etapa vem após um 2023 parado, quando não foi chamado por nenhuma equipe de F1. No entanto, o alemão disse que ainda tem esperanças de voltar à categoria, sendo essa uma de suas prioridades para 2025.

Em resposta às especulações sobre futuro de Mick, Philippe Sinault, diretor de equipe da Signatech Alpine, disse que a marca francesa está em diálogo ativo com o piloto de 25 anos para convencê-lo a permanecer na equipe por um segundo período.

Questionado sobre o quanto estava confiante em manter Schumacher no próximo ano, ele disse ao Motorsport.com: "É difícil dizer. Espero [que ele fique]".

"Nós pressionamos e dizemos a ele imediatamente que, para nós, é um ponto muito, muito importante que ele fique conosco. Mas nada [está] em minhas mãos. A F1 ainda é a F1".

"Temos que esperar novamente. Espero que, em curto prazo, tenhamos alguma notícia sobre isso".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere, #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Foto de: JEP / Motorsport Images

A própria Alpine considerou Schumacher para uma vaga em sua equipe de F1 no ano que vem. As discussões acontecerem enquanto debatiam um substituto para Esteban Ocon, que irá para Haas, mas acabou escolhendo seu piloto júnior Jack Doohan para fazer parceria com Pierre Gasly.

Em outro momento, Schumacher também foi um dos preferidos para substituir Logan Sargeant na Williams, mas o time escolheu Franco Colapinto.

O chefe de automobilismo da Alpine, Bruno Famin, que tem um cargo de gerência nos programas de F1 e WEC, disse que ficou impressionado com o desempenho de Schumacher este ano e espera que ele continue na equipe em 2025.

"Estou muito feliz com Mick, ele fez um trabalho muito bom", disse Famin ao Motorsport.com. "Sua adaptação ao endurance tem sido incrível, muito rápida, muito boa, todo mundo sabe que não é fácil para um piloto de monoposto".

"E, especialmente no início do ano, ele estava realmente concentrado em como conseguir uma vaga na F1 e ainda está concentrado nisso".

As chances de Schumacher voltar à F1 no curto prazo parecem ser pequenas, já que apenas a Sauber tem um lugar vago para 2025. Apesar disso, Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto são os nomes favoritos para ocuparem a vaga.

Perguntado sobre o que a Alpine pode fazer para manter os serviços de no próximo ano, Famin disse: "Ser melhor".

Alpine A424 da equipe Alpine Endurance #36: Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Foto de: Andreas Beil

"Vamos ver o que vamos fazer, qual será a decisão final. Do nosso lado, ficaremos felizes [se ele ficar]".

Tanto Famin quanto Sinault afirmaram que esperam que Schumacher estenda seu relacionamento com a Alpine se não conseguir encontrar uma maneira de retornar à F1 no próximo ano.

"Acho que fizemos um bom trabalho juntos. Estou muito feliz com seu nível de desempenho, seu ritmo, seu comprometimento e acho que ele também está muito feliz com o trabalho", disse Sinault.

"Se ele não estiver na F1, estaremos mais próximos de continuar trabalhando juntos."

Schumacher: O pódio no Japão não muda nada

Schumacher, Lapierre e Vaxiviere terminaram em terceiro lugar na penúltima rodada da temporada deste mês em Fuji, garantindo o primeiro pódio para o Alpine A424.

O resultado também marcou a primeira visita de Schumacher à tribuna em qualquer categoria desde sua campanha de conquista do título na Fórmula 2 em 2020, sem nunca ter terminado além do sexto lugar em seus dois anos na F1.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Foto de: Andreas Beil

Mas o piloto de 25 anos diz que o resultado inovador da Alpine no Japão não terá nenhuma influência sobre onde ele correrá em 2025.

"No momento, estamos felizes com o pódio", disse ele. "O que quer que aconteça no futuro, será decidido em algum momento ainda este ano, espero".

Mas, definitivamente, a esperança é a F1, porque é o que eu sonhava desde que era um garotinho. Mas, definitivamente, é ótimo estar no WEC".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!