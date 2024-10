Rossi pode deixar WEC para reduzir carga de corridas em 2025

O multicampeão da MotoGP, Valentino Rossi, revelou que pode abandonar sua vaga no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), para focar no GT World Challenge Europa (GTWCE), em uma busca para reduzir seu programa de corridas na temporada 2025.

O piloto da BMW explicou ao Motorsport.com que está planejando reduzir o número de corridas que disputará em comparação aos 16 eventos deste ano, principalmente por motivos familiares, que incluem o nascimento próximo de seu segundo filho.

Isso representa uma mudança em sua visão em comparação com o início de 2024, quando ele delineou o desejo de continuar correndo com a equipe WRT no WEC e nas etapas do Campeonato de Endurance do GTWCE por uma segunda temporada.

"Percebi que 16 corridas são demais e que estou na mesma situação que na MotoGP", disse o italiano de 45 anos, que entrará em sua quarta temporada completa de automobilismo após sua aposentadoria das duas rodas. "Estou cansado e minha parceira, Francesca, fica irritada porque estou sempre na estrada".

"Para 2025, minha meta é fazer de 10 a 11 corridas: Terei que decidir se vou participar do GTWCE ou do WEC. Um é o campeonato mundial, portanto, ganhar o título tem um prestígio especial, mas nas corridas da Organização Stephane Ratel [GTWCE] a corrida é muito boa, apenas com carros GT3".

A expressão de Rossi sobre o desejo de reduzir suas atividades de corrida não é nova, mas ele já havia descrito as 13 corridas de um programa que combina o WEC e os eventos de longa distância do GTWCE como "um número realmente bom".

Equipe WRT BMW M4 LMGT3 #46: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin, #31 Equipe WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus Foto de: Andreas Beil

Ao mesmo tempo, ele revelou que provavelmente não participaria da rodada das 12 Horas de Bathurst do Intercontinental GT Challenge em fevereiro de 2025, como fez nas duas últimas temporadas, porque a rodada conflitaria com seu aniversário de 46 anos. Será uma comemoração importante, ele ressaltou, porque seu número de corrida ao longo de sua carreira na MotoGP foi o 46. Agora ele disse que sua temporada de 2025 "começará em Bathurst".

O chefe da WRT, Vincent Vosse, esclareceu a posição de Rossi para ao Motorsport.com:

"Vale quer reduzir seu número de corridas e a única maneira de fazer isso é participar de apenas um campeonato", disse Vosse. "É uma decisão que precisa ser tomada: ele participa do WEC ou do GTWCE?É algo que está no ar e realmente não está claro no momento. Há muitos fatores, e um deles é o desempenho da BMW no WEC, que não foi o que esperávamos, e outro é a categorização de piloto da FIA de Valentino".

Equipe WRT #46, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Foto de: SRO

Rossi foi rebaixado do status de ouro para prata neste ano, abrindo caminho para sua mudança para o WEC na LMGT3, onde cada carro deve correr com um bronze e um segundo não profissional, que geralmente é um prata. Perguntado se uma campanha no GTWCE poderia se expandir para incluir os cinco eventos da Sprint Cup, nos quais Rossi é bicampeão, Vosse respondeu: "Isso tudo faz parte da discussão e ainda não temos uma ideia clara".

Com a inclusão do WEC em seu programa este ano, Rossi disputou apenas dois dos finais de semana da Sprint, em Brands Hatch, graças ao seu amor pelo circuito, e sua corrida em casa, em Misano. Rossi anunciou unilateralmente que pilotará o concorrente da classe M Hybrid V8 Hypercar da BMW no teste de novatos do WEC no Bahrein, em 3 de novembro. A BMW e a WRT ainda não confirmaram a data de sua prometida corrida no LMDh, embora tenham esclarecido que será antes do final do ano.

Vosse disse: "Parece que ele vai pilotar o protótipo antes do final do ano, como dissemos, e a melhor oportunidade para isso parece ser o teste para novatos".

Rossi enfatizou que correr com o LMDh no futuro "não é a meta que estabeleci", mas deu a entender o desejo de correr na classe superior do WEC.

"Eu adoraria correr na Hypercar porque é a MotoGP dos protótipos", disse ele. "Talvez no futuro haja um lugar no Hypercar - vamos ver".

