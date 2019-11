Peugeot anuncia volta ao WEC e 24 Horas de Le Mans com hipercarro

A Peugeot divulgou nesta quarta-feira um breve comunicado afirmando sua intenção de competir no Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2022/2023, que terminará em Le Mans, onde venceu o evento principal por três vezes.

Detalhes adicionais devem ser revelados no início de 2020, embora especulações anteriores tenham sugerido que Oreca e Rebellion possam estar envolvidas no projeto.

O diretor de motorsport da PSA, Jean-Marc Finot, comentou: "Estou muito animado com a perspectiva de canalizar as habilidades e a paixão da minha equipe neste projeto.”

"É um novo desafio e sei que nossos especialistas farão isso com mais uma demonstração de sua vontade de vencer com equipes financiadas pelas marcas do Grupo [PSA], alimentadas por sua longa experiência em campeonatos da FIA de primeira linha e com fome de sucesso."

A última vez que a Peugeot disputou Le Mans foi entre 2007 e 2011 com seu 908 HDi FAP a diesel, vencendo a edição de 2009, e desenvolveu uma versão híbrida do carro antes de cancelar abruptamente seu projeto de LMP1, às vésperas da temporada inaugural do WEC em 2012.

Um esforço pelo hipercarro da Peugeot seria um grande impulso ao conjunto de regras do WEC, que até agora tinha apenas a Toyota e a Aston Martin como participantes confirmados, embora Glickenhaus e ByKolles também planejem estar presentes para o início da temporada 2020/2021.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l'Ouest (ACO) e promotor do WEC, disse: “O anúncio de hoje é emocionante por dois motivos. Simboliza tanto a chegada de um novo concorrente na categoria hipercarro que surgirá a partir do início da próxima temporada, quanto o retorno de uma marca líder em corridas de endurance.”

"A Peugeot fez história em termos de corridas de endurance e as 24 horas de Le Mans, vencendo o evento certamente, mas também produzindo máquinas espetaculares, especialmente apreciadas pelos espectadores.

O CEO do WEC, Gerard Neveu, acrescentou: “É uma ótima notícia para todos os envolvidos em corridas de endurance. Estamos confiantes de que sua intenção de competir em nossa nova categoria, ao lado da Aston Martin e Toyota, incentivará mais fabricantes a se comprometerem com as corridas.”

"Estamos muito felizes e honrados em receber de volta um concorrente e marcar com uma história de sucesso tão grande quanto a Peugeot".

