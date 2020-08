Senna e Rebellion superam Toyotas pela pole do WEC na Bélgica

O trio que conta com o brasileiro Bruno Senna na classe LMP1 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) desbancou a concorrência e conquistou a pole position para a etapa da Bélgica, disputada neste fim de semana em Spa-Francorchamps.

A inscrição #1 da equipe Rebellion, que também conta com Gustavo Menezes e Norman Nato como pilotos, levou o carro R-13-Gibson a uma média de 1min59s577 no tradicional circuito belga.

Bruno foi poupado do treino classificatório porque quase não conseguiu andar no último ensaio livre do dia: “O treino foi encerrado com bandeira vermelha pouco depois que assumi o volante. O dia acabou sendo meio inútil para mim."

"O carro está relativamente rápido para as condições da pista, mas lentos se olharmos para o ano passado. Os outros também perderam performance, então vamos ter chance de brigar. O problema é que há previsão de tempestade, o que nos deixa sem saber como estaremos na hora da corrida. Enfim, são essas coisas que sempre complicam a vida da gente em Spa”, comentou o sobrinho de Ayrton.

De todo modo, o trio da Rebellion ficou com uma vantagem de oito décimos para os rivais do Toyota TS050 Hybrid no treino classificatório. O carro da montadora japonesa que larga da segunda posição é guiado por Brendon Hartley, Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi.

A terceira colocação do grid belga para as 6 Horas de Spa-Francorchamps ficou com a outra máquina TS050 Hybrid da Toyota, pilotada por Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María 'Pechito' López.

Além de Senna, o Brasil também é representado por André Negrão, na classe LMP2, e por Felipe Fraga e Augusto Farfus, na classe LMGTE AM. Veja as posições dos pilotos nas tabelas do Motorsport.com abaixo:

Posições dos protótipos:

Posições dos carros GT: