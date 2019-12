VÍDEO: Bruno Senna surpreende e crava a pole do WEC no Bahrein

Bruno Senna e Norman Nato terminaram no topo do treino classificatório para as 8 Horas do Bahrein do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com um tempo médio de 1min42s979, quase três décimos à frente do Ginetta nº 5 de Ben Hanley e Charlie Robertson.

O sobrinho de Ayrton Senna liderou o pelotão após a primeira tentativa com 1min42s396, antes de Nato registrar a marca de 1min43s562, produzindo a melhor média de todas com o surpreendente carro da Rebellion.

FOTOS: Em Interlagos, Bruno guia McLaren do 1º título de Ayrton, com Vettel e Brundle

Galeria Lista Bruno Senna, McLaren MP4/4 1 / 17 Foto de: Diego Mejía Bruno Senna, McLaren MP4/4 2 / 17 Foto de: Diego Mejía Bruno Senna, McLaren MP4/4 3 / 17 Foto de: Diego Mejía Bruno Senna, McLaren MP4/4 4 / 17 Foto de: Diego Mejía Bruno Senna, McLaren MP4/4 5 / 17 Foto de: Diego Mejía Sebastian Vettel e Bruno Senna 6 / 17 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Martin Brundle, Sebastian Vettel e Bruno Senna 7 / 17 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 8 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 9 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 10 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 11 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 12 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 13 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 14 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 15 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bruno Senna, McLaren MP4/4 16 / 17 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Bruno Senna e Martin Brundle 17 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Brendon Hartley e Kazuki Nakajima ficaram em terceiro no Toyota TS050 Hybrid com uma média de 1min43s497, três décimos melhor que os ‘companheiros’ Mike Conway e Jose Maria Lopez, que fizeram 1min43s842.

Já a United Autosports conquistou a pole na classe LMP2, graças a um tempo médio de 1min45s357 marcado por Phil Hanson e Paul di Resta, outro piloto do WEC famoso por passagem na Fórmula 1.

Tabela das classes LMP:

Tabela das classes GTE: