Augusto Farfus e Marcos Gomes disputarão o Mundial de Endurance da FIA (WEC) pela Aston Martin na classe GTE Am. Eles serão acompanhados por Paul Dalla Lana na equipe Northwest AMR.

Farfus, de 37 anos, se juntará ao amigo Dalla Lana no carro em todas as seis rodadas do WEC de 2021, depois de realizar duas corridas na temporada passada, incluindo as 24 Horas de Le Mans. Gomes se junta à equipe depois de fazer sua estreia em Le Mans em 2020 com a equipe HubAuto Corsa Ferrari.

Farfus, que disputou cinco das oito etapas do WEC com a BMW na super temporada de 2018/2019, disse: "O WEC é o auge das corridas de carros esportivos e uma temporada completa é um objetivo para qualquer piloto.”

“Gostei muito de conduzir o Vantage com o Paul no ano passado em Spa e Le Mans. Ele é um grande companheiro de equipe, com uma paixão absoluta pelas corridas e vontade de vencer, enquanto o Marcos provou que é rápido.”

Gomes, de 36 anos, descreveu correr no WEC como uma "ambição de longa data".

"Le Mans no ano passado foi uma experiência incrível e agora ter a oportunidade de competir em uma temporada completa e fazer isso com a Aston Martin é um sonho que se tornou realidade", acrescentou.

Dalla Lana explicou que sua ambição para a temporada de 2021 é repetir o título do WEC GTE Am 2017 conquistado com Pedro Lamy e Mathias Lauda e levar as honras da classe pela primeira vez em Le Mans.

"Tive grande sucesso com a Aston Martin nos últimos nove anos e ganhar o título em 2017 no Bahrein foi, sem dúvida, o destaque", disse ele.

“Ainda tenho negócios pendentes em Le Mans e acredito que agora temos o melhor pacote de carro, equipe e pilotos para emular 2017 e garantir nosso primeiro título em Le Mans.”

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.