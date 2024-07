Na volta do WEC ao Brasil, a Toyota vai largar na frente nas 6 Horas de São Paulo, quinta etapa da temporada 2024. Em uma fria tarde de sábado no Autódromo de Interlagos, Kamui Kobayashi, companheiro de equipe de Nyck de Vries e Mike Conway, registrou 01min23s140 na fase final da classificação, garantindo a posição de honra.

O resultado garante a segunda pole position da Toyota na etapa brasileira do Mundial de Endurance. Isso porque em 2012, na primeira edição da prova, a posição de honra também ficou com a fabricante, que faturou a vitória no dia seguinte, a primeira no campeonato de corridas de longa duração.

A equipe ainda monopolizou a primeira fila do grid, uma vez que Sébastien Buemi, companheiro de Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, ficou com a segunda posição, distante apenas 0s122 do tempo obtido por Kobayashi. Será a primeira vez na atual temporada que a fabricante asiática largará das duas primeiras posições.

“Estava muito frio e buscamos aumentar a temperatura nos pneus na primeira rodada da classificação. Na Hyperpole eu dei o meu melhor e tive grande sucesso. O carro esteve incrível durante toda a semana e conseguimos extrair tudo dele”, disse Kobayashi, que, após o qualy, foi parabenizado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e fã do esporte a motor.

Buemi, responsável por classificar o Toyota GR 010 Hybrid número 8 para a segunda posição, acredita que a corrida será das mais complicadas por conta do tráfego. Serão 36 carros, entre Hypercars e GTs nos 4.309 metros do circuito localizado na capital paulista. O suíço, contudo, acredita que os bons treinos ao longo do final de semana permitem pensar na vitória.

“Eu dei o meu melhor na classificação. Vamos correr contra várias outras montadoras e tentaremos alcançar o melhor que pudermos. Vai ser uma corrida difícil, pois é uma pista pequena com muitos carros, mas tivemos bons treinos e vamos fazer o melhor para vencermos”, disse Sébastien Buemi.

A quarta edição das 6 Horas de São Paulo será disputada neste domingo (14), com largada marcada para 11h30. O Motorsport.com mostra a prova ao vivo em parceria com o Grupo Bandeirantes.

