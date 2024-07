A classificação para o grid de largada das 6 Horas de São Paulo tem seu pole position nos hipercarros: Kamui Kobayashi - o trio do Toyota 7 ainda conta com Mike Conway e Nyck de Vries.

A marca japonesa ainda conseguiu colocar o outro carro, fazendo uma dobradinha, completada por Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. O terceiro colocado foi o Porsche #5, de Matt Campbell, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki.

Na classe LMGT3, as Iron Dames - comandadas por Sarah Bovy - ficaram com a hiperpole. O trio do brasileiro Nicolas Costa largará da quarta colocação, enquanto o carro de Augusto Farfus estará um pouco mais atrás, na sexta colocação.

LMGT3

Como apenas um piloto faz a sessão de classificação, o carro pilotado por Nicolas Costa tinha James Cottingham no volante, enquanto o carro do brasileiro Augusto Farfus contou com Darren Leung no controle.

Após a primeira parte da sessão, os dois carros conseguiram avançar para a disputa da hyperpole. No começo da disputa, Thomas Flohr causou uma bandeira amarela ao perder o carro. Posteriormente, uma bandeira vermelha foi agitada e, com isso, o representante da AF Corse teve a sua sessão finalizada e largará de décimo lugar.

No fim, a hyperpole ficou com o carro das Iron Dames, conduzido por Sarah Bovy. O carro de Costa largará da quarta colocação e o trio de Farfus, da sexta.

Hypercar

A disputa pela hyperpole foi mais tranquila do que na classe GT3. Os dez que avançaram da primeira sessão foram Campbell, Ilott, Kobayashi, Pier Guidi, Fuoco, Lynn, Buemi, Frinjs, Button e Estre.

No fim, a Toyota prevaleceu na disputa acirrada pelo primeiro lugar. No fim, a marca japonesa conseguiu firmar uma dobradinha com Kobayashi e Buemi, seguidos por Matt Campbell da Porsche. Ao fim da sessão, os dez estavam no mesmo segundo.

Confira o top 10 da classe hipercarros:

Confira o top 10 da classe LMGT3:

