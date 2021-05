Na véspera do GP da França da MotoGP, Jorge Lorenzo relembrou como foi a temporada de 2010 na Yamaha e revelou que Valentino Rossi disse à fabricante que teriam que escolher entre um dos pilotos para o ano seguinte.

Depois de duas campanhas como companheiros de equipe, a tensão entre Rossi e Lorenzo foi aumentando. O italiano tinha acabado de ganhar os dois últimos títulos do Mundial, mas o espanhol o ofuscava cada vez mais.

No terceiro GP daquele ano de 2010, na França, Lorenzo chegou a líder do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o companheiro. Os contratos dos dois pilotos foram encerrados naquele ano e o #46 teve uma oferta interessante da Ducati. A intenção de Rossi era continuar na Yamaha, mas sem o #99 no mesmo time.

No GP da França, o "The Doctor" garantiu a pole sobre o espanhol. Naquele momento, Rossi avisou a fabricante que eles teriam que escolher entre um dos pilotos para o ano seguinte.

“Foi uma corrida vital para ambos, alguns pilotos começaram a negociar para o ano seguinte. O Valentino começou a falar com a Yamaha e disse basicamente: 'ou eu ou o Lorenzo'. Surpreendentemente, a Yamaha o recebeu de braços abertos, mas disseram-lhe: 'se quiser continuar, vamos esperar por ti, mas não vamos ficar sem Lorenzo'. Isso fez Valentino se sentir mal, que viu isso como uma traição a ele após os títulos. Mas a Yamaha também estava pensando no futuro e não estava disposta a ficar sem meu trabalho", disse Lorenzo em seu canal no YouTube.

No entanto, a história foi diferente na corrida. Lorenzo estudou Rossi para se preparar para a ultrapassagem e venceu a prova.

“Comecei a corrida, e perdi a posição para o Pedrosa. Passei por ele e por trás pude ver os pontos em que ele era superior ao Rossi. Ultrapassei ele chegando à curva 1, mas ele me devolveu na próxima, na chicane de Dunlop. Comecei a pensar sobre o próximo ponto de ultrapassagem. Tentei no mesmo ponto e, quando consegui, decidi fechar todas as lacunas possíveis. Ao passar pela linha de chegada, decidi ir um pouco mais rápido. O Valentino tentou apertar, mas não foi treinado para isso e começou a cometer erros. Demorei meio segundo e quando o seu rival vê que tem que arriscar muito, joga a toalha.”

Na etapa seguinte, na Itália, o italiano machucou a perna e disse adeus às possibilidades de título. Ele finalmente decidiu aceitar a oferta da Ducati, enquanto Lorenzo renovou por dois anos com a Yamaha.

Fotos do GP da França de MotoGP de 2010

