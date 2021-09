Dean Berta Viñales morreu tragicamente após queda na corrida de abertura do fim de semana da World Supersport 300, em Jerez, na Espanha.

O primo do piloto da MotoGP, Maverick Viñales, Dean Berta foi um dos cinco pilotos envolvidos no acidente na curva 2 no início da volta 11, junto com Alejandro Carrion, Daniel Mogeda, Harry Khouri e Yeray Ruiz.

A corrida foi imediatamente colocada em bandeira vermelha pelos comissários, com o piloto da Kawasaki Jeffrey Buis declarado o vencedor com base nos resultados da última volta completada.

Pouco mais de duas horas após o fim da corrida, o World Superbike anunciou em comunicado que o jovem de 15 anos faleceu na sequência da queda.

"O piloto sofreu graves ferimentos na cabeça e no tórax", diz o comunicado. “Os veículos médicos chegaram ao local imediatamente e o piloto foi atendido na pista, na ambulância e no Centro Médico do circuito.”

"Apesar dos melhores esforços da equipe, o Centro Médico anunciou que Berta Viñales infelizmente sucumbiu aos ferimentos".

Os organizadores já haviam decidido reduzir as atividades no resto do dia, cancelando as corridas do WSBK e World Supersport que estavam agendadas para o final da tarde.

Viñales estava competindo em sua temporada inaugural na WorldSSP300 em uma Yamaha este ano, correndo pela Viñales Racing Team, que foi fundada pelo pai de Maverick, Angel, no início do ano para promover jovens talentos espanhóis.

Viñales conseguiu seu melhor resultado com um quarto lugar na segunda corrida em Magny-Cours no início deste mês e se classificou em 10º no grid para as corridas do WorldSSP300 deste fim de semana em seu país.

F1 2021: Veja debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP DA RÚSSIA, com CHUVA e agito em Sochi | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: